Escolas da rede municipal participam da Expocriatividade no Adamastor

Nesta quinta-feira (7), alunos da rede municipal participaram da 8ª edição da Expocriatividade, espaço voltado ao público educacional que integra a Semana do Conhecimento de Guarulhos, no Centro Municipal de Educação Adamastor. O evento promove o compartilhamento de práticas pedagógicas e a criação de um ambiente cultural de interação entre instituições de ensino da cidade.

Com o tema Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais, os participantes refletiram sobre as questões ambientais, a importância dos biomas do país devido à riqueza e diversidade desses ecossistemas que abrigam uma enorme variedade de espécies vegetais e animais.

A programação contou ainda com apresentações de oficinas mão na massa, atividades com diversidade de materiais acessíveis e de baixo custo no Festival de Invenção e Criatividade (FIC) para visitantes e expositores. O público vivenciou diferentes práticas educativas, criativas e inovadoras como a demonstração interativa dos movimentos realizados pelo drone e a utilização do recurso em diversas atividades, a montagem de um robô que tem como desafio transportar lixo reciclado até uma base de armazenagem e reciclagem, confecção de engenhocas e criaturas incríveis com materiais diversificados e acessíveis.

Este ano o evento envolveu crianças da Educação Infantil (estágios) e Ensino Fundamental I e Centro de Educação Unificada (CEU). Ao longo de todo o processo de elaboração, os integrantes aprenderam e se divertiram por meio de atividades lúdicas.

A semana é organizada pela Prefeitura de Guarulhos em parceria com outras secretarias, instituições, associações, entre outros apoiadores. O evento segue nesta sexta-feira (8), movimentando o setor cultural, científico, além de estimular o empreendedorismo no município.