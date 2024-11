Poupatempo Guarulhos terá posto do TRE-SP desativado

- PUBLICIDADE -



Doze postos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), instalados no Poupatempo, vão encerrar o atendimento ao público a partir de 1º de janeiro de 2025. Serão desativadas as unidades da Sé, Lapa, Santo Amaro, Carapicuíba, Diadema, Franca, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André e São Bernardo do Campo. O posto do Poupatempo Itaquera, por sua vez, encerrará as atividades no próximo dia 13 de dezembro.

Os eleitores continuarão tendo acesso aos serviços da Justiça Eleitoral paulista por meio da página de Autoatendimento Eleitoral e, presencialmente, nos cartórios eleitorais (consulte os endereços e telefones).

O motivo do fechamento dos postos se deve à baixa demanda verificada nos guichês do Poupatempo, ao alto custo para a manutenção, à inauguração de novas sedes de cartórios no interior e à implantação do Autoatendimento Eleitoral, ferramenta que permitiu a emissão, a atualização e a transferência do título de forma on-line.

Um levantamento do TRE-SP constatou que o número de atendimentos presenciais nos postos do Poupatempo caiu consideravelmente desde a pandemia da Covid-19, quando teve início o atendimento online. No início deste ano, foi verificada uma taxa média de ociosidade de 53,1% na capacidade de atendimento das 13 unidades que serão desativadas.