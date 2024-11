Semana Lixo Zero leva feira de trocas e aula de sabão sustentável à Câmara Municipal

- PUBLICIDADE -



A programação da 8ª. Semana Lixo Zero teve continuidade nesta quinta-feira (7) com a feirinha de troca de objetos e roupas junto à aula de produção caseira de sabão natural sustentável realizada pela Prefeitura, em parceria com o projeto Reciclação, para servidores da Câmara Municipal de Guarulhos, na Vila Augusta.

A agenda do dia conta ainda a Experiência Veolia, visita guiada ao empreendimento voltada para a comunidade e instituições educacionais. Além da apresentação das as atividades da empresa o tour promove conscientização ambiental através da promoção de práticas sustentáveis como a reciclagem e destinação correta de resíduos.

Outra empresa que aderiu à programação é a Latam Airlines, que promove, também nesta quinta-feira, no hangar localizado no aeroporto internacional de Guarulhos, em Cumbica, aula prática sobre como reduzir os resíduos gerados no dia a dia e destinação correta dos mesmos.

Iniciada na quarta-feira (6), a 8ª. Semana Lixo Zero segue até a próxima terça-feira (12) com atividades de conscientização ambiental em diversos locais da cidade. Nesta sexta-feira (8), a programação começa às 8h com a atividade Crianças Composteiras, no Núcleo Assistencial Anália Franco III, Gopoúva, e termina às 19h30 com a palestra Eco-Ansiedade: como lidar com a angústia pelo futuro do planeta?, transmitida pelo canal no YouTube da Eco Escola Guarulhos Sustentável (@ecoescolaguarulhossustenta5786).

A programação completa da 8ª Semana Lixo Zero está disponível em https://www.guarulhos.sp.gov.br/lixozero