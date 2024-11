Universo da Hello Kitty é atração da Roda Rico nos feriados de novembro

- PUBLICIDADE -



Com a proximidade dos feriados do mês de novembro: Proclamação da República (15) e Dia Nacional da Consciência Negra (20), a Roda Rico, localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos, é uma opção de lazer para quem estiver em São Paulo e deseja realizar um passeio diferenciado com toda a família. E não tem segredo para chegar até o local, pois tem fácil acesso tanto de bike quanto de carro (acesso pelo portão 2 do Parque Villa-Lobos), além de também estar a cinco minutos de caminhada da estação ferroviária Villa-Lobos Jaguaré.

Nesses dias, os visitantes terão a oportunidade de vivenciar, em um dos espaços de lazer mais emblemáticos da cidade, a magia e o encanto que transformaram a Hello Kitty em um símbolo global. Desde o dia 5 de novembro, 10 das 42 cabines da maior roda-gigante da América Latina estão personalizadas, proporcionando aos visitantes uma experiência incrível, com uma decoração totalmente exclusiva (é necessário adquirir os ingressos para o embarque).

Entre os diversos espaços instagramáveis disponíveis no local, a Roda Rico também contará com ativações gratuitas e especiais da personagem aos finais de semana, como a máquina de vídeo SpinCam 360º, que garante aos visitantes uma filmagem interativa, disponível aos sábados, e Meet & Greet com a Hello Kitty aos domingos.

Além disso, as 50 esculturas do projeto itinerante “Hello Kitty Parade” estão juntas pela primeira vez e expostas gratuitamente no local. As obras, estilizadas por artistas profissionais e amadores, escolhidas por meio de um concurso realizado no início do ano, refletem uma interpretação única da personagem, e agora ficarão exibidas durante todo o mês de novembro, oferecendo aos visitantes uma experiência artística repleta de criatividade.

O horário de funcionamento no feriado da Proclamação da República e no Dia Nacional da Consciência Negra será das 10h às 19h. Para dar aquela volta tão aguardada na roda-gigante é necessário adquirir os ingressos antecipados diretamente na bilheteria do local ou de forma on-line no site da Roda Rico ou pela Ticketmaster Brasil – consultar valores.

A programação do evento poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

SERVIÇO RODA RICO

Funcionamento: Os horários de funcionamento podem variar a cada mês em função de eventos e atividades especiais no local. Recomendamos sempre verificar o site para confirmar os horários atualizados antes da visita.

Fechamento para eventos exclusivos:

A Roda Rico estará fechada nos dias 19 e 30 de novembro.

Horário de funcionamento em novembro:

De terça a sexta-feira: 12h às 19h

Sábados, domingos e feriados: 10h às 19h

Ingressos: www.rodarico.com.br / www.ticketmaster.com.br/

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo, SP

Instagram: https://www.instagram.com/rodarico

Formas de pagamento: à vista e cartões de crédito em até 12x

Estacionamento: A partir de R$ 12 até R$ 39 de acordo com o período