Fibromialgia passa ser reconhecida como deficiência em Guarulhos

O prefeito Guti sancionou a lei que reconhece a fibromialgia como deficiência em Guarulhos. O projeto de lei, de autoria do vereador Jorginho Mota (Agir), havia sido aprovado pela Câmara no mês passado.

A fibromialgia é uma condição que compromete o sistema musculoesquelético, provocando dores persistentes em várias partes do corpo, além de outros sintomas. O reconhecimento da fibromialgia como deficiência por meio de leis pode garantir direitos como prioridade em processos e atendimentos administrativos, preferência em vagas de concursos públicos e assentos reservados no transporte público.

Mota foi amplamente reconhecido e elogiado pela iniciativa, que fortalece sua atuação em favor da inclusão e dos direitos das pessoas com condições crônicas.

A cerimônia de sanção aconteceu no auditório do Paço Municipal e reuniu autoridades e apoiadores da causa, incluindo a vereadora Carlinda Tinocco, a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia, Reginaldo Moretti, representante do deputado Rafa Zimbaldi, e Daniele Braga, do Grupo Nacional de Apoio à Dor e Fibromialgia, em nome de Renata Cobra.