ACE-Guarulhos realiza debate com os candidatos à Presidência da OAB Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos realiza, nesta quinta-feira (14), a partir das 18h, o debate entre os candidatos a presidente da OAB Guarulhos. O encontro acontece na sede da ACE, no Bom Clima, e será transmitido ao vivo pela internet, nas redes sociais da ACE e da 57ª Subseção da OAB.

Concorrem ao cargo os advogados: Dr. Cristiano Medina (Chapa 1 – União e Valorização da Advocacia), Dr. Abner Vidal (Chapa 2 – OAB Sempre em Frente – Evolução), Dra. Francine Delfino (Chapa 3 – Todos Pela Ordem – Transparência, União, Inclusão) e Dr. Edson Belo (Chapa 4 – Amor pela Advocacia).

Após o sucesso da realização da Sabatina e do Debate entre os candidatos a prefeito de Guarulhos, a ACE atendeu a pedidos de um grande número de advogados e advogadas que compõem suas fileiras de associados, inclusive de operadores do direito que compõem sua Diretoria Executiva e Conselhos, e decidiu realizar o debate com os candidatos à Presidência da OAB local.

“Entendemos ser este debate de fundamental importância para o futuro da advocacia na cidade e decidimos promover um espaço democrático de diálogo e exposição de ideias por parte dos 4 candidatos para os próximos 3 anos”, explica o presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves.

O debate terá 4 blocos. Na abertura, cada candidato terá 2 minutos para suas considerações iniciais. No segundo bloco, o presidente Silvio Alves e membros do corpo jurídico da ACE farão perguntas aos candidatos.

O terceiro bloco será dedicado ao embate entre os candidatos. Serão 12 rodadas de perguntas, com um intervalo de 5 minutos após a 6ª rodada. Cada candidato terá o direito de fazer 3 questionamentos, um para cada adversário. Cada rodada terá resposta, réplica e tréplica.

O bloco de encerramento terá as considerações finais de cada postulante ao cargo. As eleições na OAB Guarulhos acontecem no dia 21 de novembro.