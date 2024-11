Acordos beneficiam setor metalúrgico do setor de autopeças na base do Sindicato

- PUBLICIDADE -



Categoria metalúrgica aprova primeiro bloco de acordos coletivos da Campanha Salarial. Beneficiados os trabalhadores nas fábricas de autopeças em Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel. Data-base, 1º de novembro.

Assembleia no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, na sexta (8), aprovou 5,85% nos salários em geral, mais 13,5% de Abono salarial, além de renovação integral da Convenção Coletiva de Trabalho. Os 5,85% contemplam o INPC do período (4,60%) mais 1,20% de aumento real.

Abonos em duas parcelas – até 29 de novembro e 20 de dezembro – com base no salário nominal do empregado.

Acordos cobrem metalúrgicos que trabalham em empresas do grupo patronal 3 – Sindipeças (autopeças). Eles representam cerca de 50% da categoria, composta por 47 mil trabalhadores em Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel.

O presidente do Sindicato, Josinaldo José de Barros (Cabeça), diz: “As negociações nos demais grupos prosseguem. Objetivo é conquistar aumento real e renovar os direitos em todas as Convenções da categoria”.

Fique em contato com o Sindicato e mobilize na sua empresa até que todos recebam aumento, Abonos e garantam os direitos.