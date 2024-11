Com 95% de alunos empregados, programa do Eniac conecta empresários, mentores e estudantes

- PUBLICIDADE -



Na última sexta-feira, 8/11, o Ecossistema de Inovação do Centro Universitário ENIAC recebeu o Workshop de Desafios do Hub de Projetos ENIAC, um evento que reuniu jovens talentos em formação, empresários enfrentando desafios operacionais e mentores com vasta experiência de mercado. A iniciativa é parte das ações do ENIAC para estreitar laços com o setor produtivo, contribuindo para um resultado impressionante: 95% dos alunos do centro universitário estão empregados em suas áreas de formação antes mesmo de concluir a graduação.

O Workshop é o ponto de partida para que empresas, organizações sociais e o setor público consolidem parcerias com o ENIAC por meio dos diferentes hubs que compõem o Ecossistema – empregabilidade, responsabilidade social, inovação e startups. A dinâmica é bem simples: parceiros apresentam seus desafios e, em seguida, esses desafios são conectados a mentores do mercado, professores do ENIAC e estudantes da área.

Um exemplo concreto: a Prefeitura de Guarulhos enfrentava reclamações frequentes sobre a indisponibilidade de medicamentos de alto custo, apesar de comprá-los regularmente. A questão foi trazida ao ENIAC e, com a participação de alunos de logística, tecnologia e marketing, foi desenvolvido um aplicativo que indica a localização dos medicamentos, além de alertar pacientes sobre quando e onde podem retirá-los, acompanhado de uma campanha educativa sobre o uso da ferramenta. Tudo isso sem custo para o município.

“É uma grande oportunidade para todos os envolvidos. A empresa soluciona a sua dor, tem seu problema resolvido. Os mentores e professores são oxigenados e atualizados com problemas reais do mercado. E os alunos, que são nosso foco, constroem sua formação ao entregar soluções corporativas para empresas, que podem se tornar suas empregadoras”, destacou Fabíola Góes, CEO do Hub de Carreiras do ENIAC. O tempo entre a apresentação do projeto no workshop e a entrega da solução varia entre três e seis meses, dependendo da complexidade do desafio.

Com 40 anos de história, o ENIAC segue unindo educação à inovação, formando talentos que entregam soluções para o mercado ainda durante a vida acadêmica. Hoje, 95% dos estudantes de graduação do ENIAC estão empregados em suas áreas antes de se formarem. “A maior dificuldade de quem trabalha com recursos humanos é recrutar e reter talentos, além de capacitá-los dentro das empresas. Essa é a dor que buscamos resolver. Temos 10 mil alunos no ensino superior e 2.700 no ensino básico e técnico. E eu tenho certeza: essa moçada está ansiosa para entrar no mercado de trabalho”, afirmou Pedro Guérios, vice-reitor do ENIAC.

Como participar

Empresas interessadas em apresentar desafios para serem solucionados por alunos, professores e mentores do ENIAC já podem se preparar. O próximo Workshop de Desafios do Hub de Projetos ENIAC será realizado em fevereiro de 2025, e os projetos serão desenvolvidos ao longo do primeiro semestre. Empresas que desejam integrar o Ecossistema ENIAC e colaborar em iniciativas de inovação e impacto social são bem-vindas.

Para mais informações sobre como participar e contratar talentos formados no ENIAC, entre em contato com o Hub de Carreiras por meio DESTE LINK.