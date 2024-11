Confira a programação do Animexgeek 2024

- PUBLICIDADE -



Confira abaixo a programação completa no Animexgeek 2024, o maior evento de cultura geek e japonesa que Guarulhos já viu. Serão mais de 50 atrações, desde desfiles de cosplay até RPGs de mesa, especialmente pensado para todos os fãs.

Dia 16 de Novembro (Sábado)

10h30 – Abertura

11h – Discotecagem com DJ convidado (DJ Zorro)

12h – Taiko (Tambores Japoneses)

13h – Apresentação de Lolitas

14h – Palestra com Capitão Hunter (Youtuber)

15h – Tributo a Dragon Ball (Tribute Voices Geek)

16h – Palestra com o dublador Wendel Bezerra

17h – Desfile Cosplay

18h30 – Apresentação de K-pop

19h – Apresentação de K-pop

20h – Encerramento

Dia 17 de Novembro (Domingo)

10h – Abertura

11h – Discotecagem com DJ Zorro

12h – Apresentação de Kung Fu e Dança dos Leões Chineses

13h – Desfile Cosplay

14h – Tributo a Cavaleiros do Zodíaco (Tribute Voices Geek)

15h – Palestra com Guilherme Briggs

16h – Gincana com os apresentadores

17h – Desfile Cosplay

18h30 – Apresentação de K-pop

19h – Apresentação de K-pop

20h – Encerramento

Serviço:

Evento: AnimeXGeek 2024

Datas: 16 e 17 de novembro

Horário: Das 10h às 20h

Local: Espaço Inter – Avenida João Cavalari, 83 – Ponte Grande

Ingressos: R$ 22 por dia (crianças até 10 anos não pagam, acompanhadas de um adulto responsável)

Site Oficial: www.animexgeek.com

Instagram: @animeguarulhosfestival