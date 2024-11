Espetáculo sobre meio ambiente encanta pais de alunos da EPG Nazira Abbud Zanardi

- PUBLICIDADE -



Na manhã desta quinta-feira (14) as crianças tocaram, cantaram, dançaram e atuaram durante o Espetáculo Mundo Futura protagonizado pelos alunos da EPG Nazira Abbud Zanardi, no Teatro Adamastor, no Macedo. Na ocasião, as famílias foram convidadas para prestigiar o resultado do trabalho desenvolvido na escola pelas turmas dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental.

Com foco na importância da preservação ambiental, reciclagem e reúso, a peça teatral transmitiu valores sustentáveis para mudança de consciência para promover um futuro melhor e reflexão sobre como as nossas ações causam impactos a curto e longo prazos.

O aluno do 5º ano, Jacob Martins, de 11 anos, estava ansioso para apresentação e contou um pouco sobre a peça. “Esta é a segunda vez que eu me apresento aqui no Adamastor, mas desta vez é diferente, tem uma mensagem muito importante. Na peça, nossos personagens vieram do futuro para conscientizar as pessoas do presente, em 2024, que o nosso planeta Terra está devastado”, contou o menino sobre o tema do espetáculo.

Ao longo da apresentação foi mostrada a grande floresta urbana localizada no Parque Estadual da Cantareira – Núcleo Engordador, suas nascentes, matas nativas, além da diferença de lixão e aterramento, que garante a adequação ambiental de forma correta.

Já a aluna Manuela Silva falou sobre o que aprendeu com a encenação. “Nós não devemos punir o planeta, devemos cuidar da natureza, preservar o ambiente. Esse é nosso papel como cidadãos para que possamos desfrutar de um mundo melhor.”

O trabalho foi dividido em várias oficinas artísticas, como violão, violino, violoncelo, viola, percussão, canto, circo e artes cênicas, construção de figurino e cenografia em material reciclável, dança e dramaturgia. “Fizemos várias oficinas na escola e no fim saiu a peça.

“Cantamos músicas e foi muito legal conhecer sobre a vida da natureza. A parte mais legal da apresentação é a hora da última música”, comentou a aluna Ana Julia Ribeiro, de 11 anos.

Os alunos contaram ainda sobre o incentivo dos gestores da EPG Nazira Abbud Zanardi, no Cabuçu, através de cartazes na unidade para que não haja desperdício de alimentos na hora das refeições, além de estimularem a economia de água na hora de lavar as mãos.

Para Bianca Gama, mãe do aluno Samuel Gama, do 3º ano, a presença dos pais é fundamental para as crianças. “O Samuel gostou muito de participar. Ele gosta muito de música e teatro. Hoje ele acordou ansioso para vir. Acordou, pulou da cama, se vestiu e veio. Fiquei contente, a gente leu sobre o projeto e viu que a ideia é extremamente musical, do jeito que ele gosta. Meu filho perguntou: mãe, a senhora vai ir hoje? E eu respondi: vou. Aí ele abriu um sorrisão”, contou a mãe emocionada.

A fila para entrar no teatro estava cheia e a alegria no olhar de cada pai também estava presente. “Eles se sentem seguros pois sabem que estamos prestigiando as suas apresentações. Mesmo que talvez, no meio de tanta gente, eles não consigam nos ver de cima do palco. Meu filho é um pouco tímido e para ele o teatro é muito bom, tem ajudado- o a se desenvolver. Ele também está na percussão, gosta de barulho, de se expressar”, destacou Maria das Graças Ataíde, mãe do aluno Eduardo Miguel, de 8 anos.

O espetáculo Mundo Futura é produzido pela Fronteiras Invisíveis, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Veolia e apoio da Prefeitura de Guarulhos e do Programa Mais Futuro.