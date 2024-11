Exposição “Integra: a cultura de um povo, o desenvolvimento de um país” chega a Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A partir do dia 21 de novembro, às 16h, Guarulhos receberá a exposição “Integra: a cultura de um povo, o desenvolvimento de um país”. Com um acervo digital e interativo, a mostra estará no Adamastor até 12 de janeiro e a visitação é gratuita.

Desenvolvimento com qualidade de vida é a mensagem que a exposição carrega, trazendo obras que abordam a evolução e a atual situação de setores ligados ao desenvolvimento sustentável e como as novas tecnologias impactam no cotidiano e na cultura da população.

A mostra é dividida em sete módulos temáticos: transportes e novas tecnologias, energia sustentável, produção agrícola e florestal, mineração e recursos naturais, cidades inteligentes, economia criativa e objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Esses temas destacam a evolução do Brasil em diversas áreas, com ênfase nas soluções que ajudam a tornar o país mais eficiente e competitivo.

A exposição é realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura e conta com o apoio das secretarias municipais de Cultura e Educação.

Serviço

O Centro Municipal de Educação Adamastor fica na Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo.