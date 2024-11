Operação da GCM captura foragido da Justiça e apreende veículos irregulares

- PUBLICIDADE -



Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturaram um homem foragido da Justiça e aprenderam veículos irregulares durante operação em Cumbica e região, na quarta-feira (13).

Na estrada do Caminho Velho, proximidades do CEU Pimentas, um homem foragido da Justiça e com mandado de prisão pendente de cumprimento por tráfico de entorpecentes foi detido, sendo apresentado à autoridade de plantão no 4º Distrito Policial, que ratificou a prisão e lavrou boletim de ocorrência por captura de foragido.

As equipes desenvolveram ações na estrada Pimentas São Miguel, onde oito motocicletas com restrições administrativas foram apreendidas. Na rua Servidão com a passarela localizada na altura do km 215 da rodovia Presidente Dutra, no Jardim Ottawa, duas motocicletas foram apreendidas como parte da operação de fiscalização com vistas à segurança dos pedestres. Os motociclistas que utilizam a passarela para cortar trajetos colocam em risco a vida da população, além de trazer insegurança, pois há denúncias de roubos.

No total, aproximadamente cem pessoas e veículos foram averiguados, resultando em autuações, apreensões e recolhimentos ao pátio de dez motocicletas e dois automóveis.