Parque Fracalanza recebe exposição Raízes da Resistência

Até o dia 22 de novembro, das 8h às 17h, a Biblioteca José Mignella no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, recebe a exposição Raízes da Resistência, com obras dos artistas gráficos BigZullu, Pretoman e Vinil. A entrada é gratuita e a classificação, livre.

A exposição celebra a força e a resiliência da herança africana, destacando a resistência não apenas como sobrevivência, mas como expressão de poder e orgulho.

Com obras de arte com foco no tema apresentado, a mostra convida à reflexão sobre lutas históricas e contemporâneas, e reafirma a identidade de povos que enfrentaram desafios imensos, mantendo viva a esperança e o espírito de transformação.

Raízes de Resistência também presta tributo a quem converteu dor em arte e opressão em movimento, honrando memórias e inspirando mudanças.

A exposição é uma iniciativa da Secretaria de Educação e do Programa Mais Futuro e objetiva a circulação de programação cultural nos espaços educacionais da cidade.

O Parque Júlio Fracalanza fica na rua Joaquim Miranda, 471- Vila Augusta.