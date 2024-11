Polícias de SP realizam operação contra integrantes de facção criminosa em Campinas

- PUBLICIDADE -



A Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagraram nesta quinta-feira (14) uma operação contra integrantes de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os mandados de busca e de prisão foram cumpridos em Campinas, no interior de São Paulo. A ação é realizada em parceria com os Ministérios Públicos do Rio Grande do Norte e de Goiás.

Os policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia realizaram as buscas em endereços ligados a uma mulher suspeita de movimentar quase R$ 20 milhões de uma facção criminosa. Ela foi presa em Campinas nesta quinta-feira (14), em cumprimento à ordem de prisão expedida pela Justiça.

As investigações, que contaram com informações das forças de segurança de São Paulo, identificaram que o irmão da suspeita é procurado pela Justiça por envolvimento com quadrilha de criminalidade ultraviolenta e estaria escondido no município de Santa Isabel (GO).

As informações foram compartilhadas com as equipes do estado goiano, que deflagraram uma operação simultânea, culminando na localização e prisão do criminoso e de um comparsa, que é natural de Valinhos, no interior paulista, mas que estava foragido da Justiça da Bahia, suspeito de integrar organização criminosa.