Prefeitura de Guarulhos abre mais 140 vagas em cursos de qualificação profissional

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos receberá entre os dias 19 de novembro e 2 de dezembro as inscrições para mais 140 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. Estarão disponíveis as formações de assistente de cabeleireiro, manicure e pedicure, customização de roupas, mídias sociais, porteiro e controlador de acesso, corte e costura e Excel.

São 20 vagas para cada uma das formações e os interessados devem entrar em contato por meio dos telefones (11) 2475–9725, 2475-9728 e 2425-2847, ou comparecer à Secretaria do Trabalho, na avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo, ou ao CTMO, na avenida Antônio Iervolino, 225 – Vila Augusta.

É preciso ter mais de 16 anos para participar e também ter o ensino fundamental completo. As aulas terão início a partir do dia 3 de dezembro no CMTO, no período da manhã, das 8h às 12h ou à tarde, das 13h às 17h, a depender do curso escolhido.

As formações são ofertadas em parceria com o Centro Paula Souza.