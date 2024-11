Serviço de acolhimento à população em situação de rua oferece curso de pizzaiolo

Serviço de Acolhimento Institucional Masculino Adulto do Parque Residencial Bambi promoveu o curso de pizzaiolo para os seus assistidos. Ministrada pela professora Patrícia Jaecke, a formação realizada na primeira quinta-feira do mês, dia 7, certificou 24 pessoas que têm a partir de agora mais um ofício no currículo.

O curso ensinou as formas de preparo dessa que é uma das iguarias mais apreciadas do mundo. Foram produzidas 70 pizzas salgadas e dez doces. Vários recheios, como muçarela, calabresa, frango, catupiry e goiabada foram produzidos. Após as aulas, os pratos foram servidos aos 95 acolhidos do serviço e os demais membros da equipe presentes.

“Essa formação pode significar uma mudança de vida para essas pessoas. Uma nova profissão pode surgir, um emprego que proporcionará novos caminhos. Todas as nossas ações são pensando nisso: uma evolução pessoal que faça essas pessoas deixarem as ruas e voltem a viver uma vida mais digna”, afirmou o secretário Fábio Cavalcante, à frente da secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

Serviços de acolhimento

Os serviços de Acolhimento Institucional para População em Situação de Rua fazem parte da Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, gerenciadas e executadas de forma indireta pelo Núcleo Batuíra.

Endereços e mais informações podem ser acessados no portal https://www.guarulhos.sp.gov.br/populacao-em-situacao-de-rua