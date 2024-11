‘Stranger Things’: 7 filmes para matar a saudade enquanto a série não volta

- PUBLICIDADE -



Com a confirmação da estreia da quinta temporada de Stranger Things em 2025, serão três anos sem episódios inéditos da série. Para matar a saudade da turma de Hawkins, que tal assistir a alguns filmes que são referenciados na obra ou que de alguma forma carregam o mesmo espírito da série?

Boa parte do charme irresistível de Stranger Things está nas inúmeras referências que a série carrega desde o seu piloto. Os Irmãos Duffer, criadores e diretores da obra, nunca esconderam que os acenos e easter eggs às produções clássicas de terror, fantasia e aventura das décadas de 1970 e 1980 são cruciais para o desenvolvimento da história do mundo invertido.

Pensando nisso, para quem está morrendo de saudade do grupo de amigos de Eleven ou para quem quer aproveitar para descobrir outras obras e entender mais das referências da série, selecionamos sete filmes que todo fã de Stranger Things tem que conhecer:

‘Os Goonies’ (1985)

Uma turma de jovens encontra um mapa do tesouro e começa a seguir as pistas, entrando em um fabuloso e misterioso mundo subterrâneo de passagens secretas, perigosas armadilhas e pratas que escondem moedas de ouro. Os irmãos Duffer escalaram Sean Astin, que na infância interpretou Mikey, líder dos Goonies para um importante papel na segunda temporada. O filme está disponível no Prime Vídeo.

‘O Clube dos Cinco’ (1985)

Cinco estudantes do ensino médio são punidos e precisam passar todo o sábado na biblioteca do colégio em detenção. O grupo reúne jovens diferentes: o popular, a patricinha, a esquisita, o nerd e o rebelde. Ao longo do dia, eles passam a se conhecer melhor e a aceitar suas diferenças, compartilhando seus medos, angústias e sonhos. Guarda muitas semelhanças com a turma de Hawkins. O filme está disponível no Prime Vídeo e no Telecine.

‘Super Oito’ (2011)

Um grupo de jovens testemunha uma catastrófica colisão que envolve um trem de carga e uma caminhonete. Eles registram tudo com uma câmera Super-8 com a qual estavam tentando fazer um filme. O filme está disponível no Google Play Filmes.

‘E.T – O Extraterreste’ (1982)

O garoto Elliott faz amizade com um pequeno alienígena inofensivo que está bem longe do seu planeta e decide manter a adorável criatura em segredo. Toda a relação entre Mike e Eleven na primeira temporada traz referências à dinâmica do filme do Spielberg. O filme está disponível no Prime Vídeo.

‘História Sem Fim’ (1984)

O garoto Bastian encontra um livro que fala sobre uma terra chamada Fantasia, um lugar onde a escuridão destrói tudo. Fantasia aguarda pela salvação, que virá de um humano exatamente igual a ele. Uma cena icônica da 3ª temporada de Stranger Things traz Dustin (Gaten Matarazzo) e Suzie (Gabriella Pizzolo) cantando a música tema do filme, The NeverEnding Story. O filme está disponível no Max.

‘Os Caça-Fantasmas’ (1984)

Os parapsicologistas Egon Spengler, Raymond Stantz e Peter Venkman decidem abrir seu próprio negócio de caçadores de fantasmas quando um portal para uma outra dimensão surge em Nova York. Os criadores da série prestaram homenagem à franquia na segunda temporada, quando os personagens principais Lucas, Mike, Dustin e Will usaram o icônico uniforme dos Caça-Fantasmas no Halloween. O filme está disponível no Prime Vídeo.

‘Gremlins’ (1984)

No Natal, um inventor presenteia seu filho com um bichinho de estimação nada comum: um monstrinho chamado Gizmo, com a condição de que ele não fosse exposto ao sol nem à água e nem alimentado após a meia-noite. A trama inspirou segunda temporada da série, na qual Dustin se vê cuidando de um Demogorgon em crescimento, assim como Billy com os Gremlins. O filme está disponível na Max.

[EXTRA] ‘Abe’ (2019)

Abe é um garoto de 12 anos que cozinha para tentar unir a família que é de origem distinta: metade israelense e a outra metade palestina. Esse filme não tem referências diretas a Stranger Things, mas é estrelado por Noah Schnapp, o Will Byers da produção, e é dirigido pelo brasileiro Fernando Grostein Andrade e coestrelado por Seu Jorge. O filme está disponível na Netflix.