Zoo e Museu Catavento abrem inscrições para oficinas de bonecas Abayomi

- PUBLICIDADE -



Em celebração ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o Zoológico de Guarulhos e o Museu Catavento realizam na próxima quinta-feira (21), oficinas de bonecas Abayomi, instrumento de resistência e autoestima, feitas de pano, sem cola e sem costura, apenas com nós e tranças.

Durante as oficinas serão abordados temas relacionados ao período da escravidão no Brasil. Cada participante poderá levar sua boneca para casa.

Serão quatro turmas com 20 vagas cada uma, às 10h30, 11h30, 14h e 16h. Para participar é necessário fazer inscrição por meio do link https://linkme.bio/zooguarulhos.

Trilhas educativas

Também na próxima semana, o Zoológico realiza novas edições da trilha educativa “Transformação climática: sensibilizar para mudar”. Os encontros serão às quartas e sextas-feiras, dias 20, 22 e 27, com turmas das 9:30h às 10:30h, 10:45h às 11:45h, 13:45h às 14:45h e das 15h às 16h. Para participar basta ter idade a partir de 7 anos e se inscrever no link https://linkme.bio/zooguarulhos ou pelo e-mail: [email protected]. O ponto de encontro será na entrada do zoo.

Durante a trilha os participantes aprenderão qual é a importância da vegetação para a regulação do clima, e da proteção dos recursos hídricos para a saúde humana. Acompanhando o curso dos lagos que nascem no parque, o trajeto terminará em uma rua adjacente onde será possível compreender as ações humanas têm gerado grandes impactos negativos para a vida na Terra.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, no Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (entrada até as 16h30). Entrada gratuita.