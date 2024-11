Galpão industrial em Cumbica será leiloado por R$ 13 milhões após falência de empresa

- PUBLICIDADE -



A Justiça de São Paulo determinou o leilão de um galpão localizado na Rua Panamby, 400, zona industrial de Cumbica, no bairro Cidade Industrial Satélite de São Paulo, em Guarulhos. O imóvel, que pertencia a uma metalúrgica que faliu, estará à venda com lance inicial de R$ 13.360.000,00. A primeira fase do certame judicial, conduzido pela plataforma Positivo Leilões, terá início na próxima quinta-feira (21) e se estenderá por três dias. Até o momento, sete interessados já se habilitaram para participar da disputa.

O galpão possui 5.600 m² de área total e 4.897,27 m² de área construída e está situado em uma região estratégica, próxima às rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, além do Aeroporto Internacional de Cumbica. A área é caracterizada por abrigar diversas empresas industriais e logísticas. O leilão ocorre exclusivamente de forma online pela plataforma Positivo Leilões. Os interessados devem se cadastrar no site www.positivoleiloes.com.br, onde também é possível acessar todas as informações e as regras para participar da disputa.