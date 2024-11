Academia Guarulhense de Letras celebra posse de novos acadêmicos e diretoria com evento cultural gratuito

- PUBLICIDADE -



A Academia Guarulhense de Letras (AGL) convida a comunidade para o seu tradicional evento solene anual, que será realizado no dia 3 de dezembro, às 19h, no Centro do Professorado Paulista (CPP), localizado na Rua Assis Chateaubriand, 258 – Jardim Zaira, Guarulhos. Com entrada gratuita, a cerimônia celebra a posse de quatro novos acadêmicos e da nova diretoria para o biênio 2025-2027, além de uma programação cultural à altura da representatividade cultural da instituição que completa 47 anos de existência.

Os novos acadêmicos que tomarão posse e obterão suas cadeiras são: Marco Arroyo, Wilmar Soares, Antonio Thereza e Alex Francisco, os quais prestarão juramento e receberão suas medalhas.

A nova diretoria, sucedendo o mandato do escritor e ativista Bosco Maciel, que encerra a sua gestão, será presidida pelo escritor, advogado e professor Jacques Miranda, que apresentará na ocasião os demais membros da futura gestão. Durante o evento, ainda, ele apresentará suas visões e projetos para o fortalecimento da cultura local e da AGL.



Haverá também o lançamento da edição 2024 da Revista da Academia Guarulhense de Letras, com textos de diversos estilos de autoria de acadêmicos.





A noite será enriquecida com apresentações literomusicais que incluem músicos da Banda Lira, o violonista, cantor e professor Rodrigo Mota, declamações e performances, incluindo crônicas, poesias e mensagens natalinas.

Homenagens também marcarão o evento, como a entrega da Medalha João Ranali e diplomas de Honra ao Mérito, que reconhecem personalidades e iniciativas que promovem a arte e a cultura.

Serviço:

Evento Solene Anual da Academia Guarulhense de Letras

Data: 3 de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Centro do Professorado Paulista – Rua Assis Chateaubriand, 258 – Jardim Zaira (vizinho à ACM, Centro de Guarulhos)

Entrada: Gratuita

Informações: [email protected]

Estacionamento no local com manobrista: R$ 20