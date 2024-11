Mutirão de empregos oferece mais de 200 vagas para trabalhar em novo hospital particular de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a nova unidade do Hospital São Luiz instalada na cidade, realizará no dia 29 de novembro (sexta-feira) um mutirão de empregos com mais de 220 vagas para diversas áreas com início imediato no hospital. O evento acontecerá no Adamastor, na avenida Monteiro Lobato 734, Macedo, a partir das 9h.

Os interessados devem comparecer a uma das unidades da Agência Municipal de Empregos (Ameg) até as 16h do dia 28 de novembro (quinta-feira) para retirar a carta de encaminhamento para as entrevistas do dia 29. É necessário ainda estar munido dos documentos pessoais RG, CPF, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de residência e currículo.

As vagas disponíveis são para atendimento telefônico, ajudante de cozinha, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, auxiliar de exames complementares, auxiliar de triagem de laboratório, auxiliar de contas médicas, auxiliar de suprimentos, concierge, copeiro, cozinheiro, eletricista, encanador, enfermeiro, enfermeiro – CCIH, enfermeiro UTI adulto, enfermeiro de educação continuada, enfermeiro – emergência, farmacêutico, líder de governança, líder de manutenção, líder de atendimento, nutricionista clínico, operador de ressonância magnética, recepcionista, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem – UNI adulto, técnico de enfermagem – UTI adulto, técnico de enfermagem no setor de emergência maternidade, PSGO, técnico de enfermagem – setor de serviços de diagnástico, UTI neonatal, PSI, PSA, técnico de engenharia clínica, técnico em nutrição e técnico em radiologia.

Confira os endereços da Ameg

Ameg Centro – avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Ameg Cumbica – avenida Atalaia do Norte, 544 – Cumbica

Ameg Pimentas – estrada do Capão Bonito, 65 – Conjunto Marcos Freire

Ameg São João – rua Mesquita, 29 – Cidade Seródio

Ameg Vila Augusta – avenida Antônio Iervolino, 225 – Vila Augusta

Ameg Vila Galvão – avenida São Luiz, 315 – Vila Rosália