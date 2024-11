Prefeitura promove Natal Iluminado com shows, gastronomia e muita diversão no Bosque Maia

- PUBLICIDADE -



Entre os dias 6 de dezembro e 5 de janeiro de 2025 o Bosque Maia será palco do Natal Iluminado, que contará com atrações para todas as idades, incluindo gastronomia diversificada, shows, parque de diversões, espaço de artesanato, decoração natalina com áreas instagramáveis e a tradicional árvore de Natal. Esta será a oitava edição do evento implementado neste perfil pela gestão do prefeito Guti e que tem se caracterizado por sua diversidade de entretenimentos e a participação de um grande público durante toda a sua realização.

Neste ano a Vila Gastronômica contará com mais de 25 especialidades culinárias, oferecendo hambúrgueres artesanais, pastéis, espetos salgados e de frutas, sucos, frango frito, crepes, churros recheados, pizzas e outras massas, comida japonesa e churrasco grego, além de delícias regionais, como comida tropeira, lanches da roça, especialidades nordestinas e mexicanas e doces mineiros. Haverá ainda o chope zero grau, drinks especiais e cachaças artesanais.

A programação musical conta com apresentações dos artistas Bando do Raul (cover de Raul Seixas), Molinas Creedence (tributo a Creedence Clearwater Revival), Los Fredericos, Giro Brasil, Acústico Show e Banda Out Box, além de duplas sertanejas infantis e cantores de MPB.

Além dos shows, o palco principal contará todos os dias com a presença do DJ Flavinho, da Band FM, que será o responsável por animar o público com brincadeiras, brindes e muita música.

O parque de diversões terá atrações para todas as idades, incluindo roda-gigante, banco viking, carrossel, disco radical e surfe. Para crianças de três a oito anos a área kids oferecerá diversão segura em ambiente monitorado.

O espaço de artesanato e economia solidária, projeto da Prefeitura, também estará presente no evento expondo a produção de seus artistas ao lado de peças de artesanato da comunidade indígena da cidade. Haverá ainda uma cutelaria artesanal, que produzirá facas decorativas e outros utensílios exclusivos.

Serviço

Natal Iluminado de Guarulhos

Data: de 6 de dezembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025

Local: Bosque Maia

Horário: De segunda a sexta-feira, das 16h às 22h; aos sábados e domingos, das 11h às 22h

Ingressos: Entrada gratuita para o evento; ingressos acessíveis para atrações do parque de diversões.

Informações: Instagram @interventos.gru