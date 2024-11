Feira de Empregabilidade oferecerá mais de 100 vagas em Guarulhos em 27 de novembro

- PUBLICIDADE -



Na próxima quarta-feira (27) acontecerá a Feira de Empregabilidade do Mercado Livre (Meli), com mais de cem vagas para jovens dos segmentos LGBTQIAPN+ e de pessoas com deficiência no Salão de Artes do Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo), das 9h às 16h. A iniciativa da empresa em parceria com a Prefeitura de Guarulhos oferece oportunidades para quem quer ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho.

Será ofertado salário a partir de R$ 1.910 para a função de auxiliar de logística – repositor I. Para agilizar o processo seletivo presencial, os interessados devem fazer a pré-inscrição por meio do QR-Code disponibilizado no cartaz que está sendo divulgado nas mídias sociais. Na feira será feita a seleção inicial e o encaminhamento dos candidatos para a entrevista.

Requisitos

Para participar é necessário ter o ensino médio completo, idade acima de 18 anos, residir em Guarulhos ou cidades vizinhas, ter disponibilidade para trabalhar no 1º (5h20 – 13h50), 2º (13h40 – 22h10), 3º (22h – 5h30) ou 5º turno (18h40 – 3h30), com escalas 6×1 e 6×2.