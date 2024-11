Com ampliação no atendimento e ação com bandeiras, DDMs de SP se mobilizam em campanha pelo fim da violência contra a mulher

- PUBLICIDADE -



As Delegacias de Defesa da Mulher, da Polícia Civil de São Paulo, estão mobilizadas na campanha “SP Por Todas: 21 dias Por Elas”. A iniciativa do governo paulista reúne serviços e ações para fortalecer a segurança das mulheres e dá visibilidade ao movimento “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”, que tem alcance internacional. O nome adotado no estado reforça também o movimento do SP Por Todas, que é perene.

Serão três semanas de mobilização até dezembro. Desde a terça-feira (19), delegacias de defesa da mulher no estado passaram a pendurar a bandeira do SP Por Todas, mobilizando suas equipes e a comunidade no movimento. Ao todo, 48 unidades receberam a bandeira.

“O Governo de São Paulo tem um compromisso inegociável com a proteção das mulheres. O movimento SP Por Todas é uma demonstração clara da nossa determinação em enfrentar a violência de gênero e garantir direitos essenciais para todas as mulheres do estado. Essas ações são fundamentais para garantir que as mulheres se sintam seguras ao buscar ajuda”, afirmou Valéria Bolsonaro, Secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo.

Iniciativas da campanha

No período, o Governo de São Paulo vai ampliar para mais seis cidades o serviço das salas das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) Online, com atendimento especializado para elas nos distritos policiais. A expansão faz parte do programa SP Mulher, da Secretaria de Segurança Pública. As novas salas reforçam a segurança no interior. Elas chegam a Aparecida, Bananal, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Ituverava e Capivari.

As salas estão dentro das Delegacia de Polícia. Ao se deslocar para a unidade e informar que é vítima de violência doméstica ou familiar, é oferecido à mulher o atendimento pela sala DDM. O serviço é realizado por videoconferência por um policial especializado em acolhimento para registro da denúncia.

A Secretaria de Segurança Pública participa ativamente da campanha do governo estadual, levando informações essenciais sobre a Lei Maria da Penha, em todas as suas facetas, através das palestras realizadas pelas delegadas de polícia junto às carretas. O objetivo é oferecer o conhecimento necessário para que as mulheres entendam que existe uma rede de apoio pronta para prestar toda a assistência necessária.

“Essa iniciativa é um marco crucial para garantir que as mulheres se conscientizem que não estão sozinhas nesse percurso: elas têm um sistema de apoio robusto e acessível, pronto para oferecer proteção e quebrar o ciclo da violência”, afirma a delegada Adriana Liporoni, coordenadora das Delegacias da Mulher de São Paulo.

Já o Centro de Operações da Polícia Militar vai reforçar, diariamente, a divulgação dos serviços oferecidos pela Cabine Lilás, por meio da rede de rádio destinada ao efetivo da corporação. Todos os dias, em horários alternados, os policiais militares receberão, através do COPOM, mensagens com informações sobre a importância, os serviços disponíveis e os objetivos da Cabine Lilás. O serviço oferece atendimento especializado para vítimas que acionem o 190 em casos de violência doméstica.

Ações do Estado

Entre as atividades da campanha dos 21 dias Por Elas, está a realização de carretas da Saúde e do Empreendedorismo na última quinta-feira (21) na capital e no município de Américo Brasiliense. No mesmo dia, o painel “Rompendo Ciclos” promoveu, em Campinas, um debate entre especialistas na pauta feminina.

As ações previstas na campanha vão até a segunda semana de dezembro. Também estão programados encontros com o Procon e associações comerciais, bares e restaurantes para ampliar o engajamento ao Protocolo Não se Cale, de combate ao assédio e à importunação sexual.

As carretas de mamografia e cursos profissionalizantes passarão por Amparo oferecendo exames gratuitos para detecção precoce do câncer de mama e fomentando a presença feminina no mercado de trabalho. No começo de dezembro, a carreta de empreendedorismo estará em Apiaí e a de mamografia em Iguape.

Além de Campinas, o painel “Rompendo Ciclos” também será realizado em Presidente Prudente (27/11), Rio Claro (3/12) e São José do Rio Pardo (6/12). O encerramento da campanha será no dia 10/12, em São Paulo, quando o Palácio dos Bandeirantes se iluminará novamente.

Toda programação dos “21 Dias por elas” será atualizada no portal da Mulher Paulista e nas redes sociais da SP Mulher (@spmulher).

SP Por Todas

SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza serviços exclusivos para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024, como o lançamento do aplicativo SPMulher Segura que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.