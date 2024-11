Concerto Candlelight retorna a Guarulhos em dezembro com apresentações no Teatro Padre Bento

- PUBLICIDADE -



Os concertos Candlelight retornam a Guarulhos para mais duas apresentações no dia 7 de dezembro com os temas Os Clássicos do Rock e Coldplay & Imagine Dragons. Os espetáculos, que acontecerão no Teatro Padre Bento, promoverão uma experiência musical diferenciada, trazendo o Quarteto de Cordas Monte Cristo a um palco iluminado por um mar de velas.

Para a apresentação dos Clássicos do Rock, que acontece às 18h, os músicos trarão canções de bandas como Pink Floyd, Aerosmith, Metallica, The Beatles, The Rolling Stones, Nirvana, entre outras. Para esta, os ingressos podem ser adquiridos no link https://feverup.com/m/159363.

O segundo show da noite acontece às 20h e homenageará as bandas Coldplay e Imagine Dragons. Os ingressos podem ser adquiridos no site https://feverup.com/m/261937.

Os concertos têm duração de 60 minutos cada e a abertura dos portões acontece 30 minutos antes do início da apresentação. Não será permitida a entrada na sala após o fechamento das portas.

Serviço

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade.