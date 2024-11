Natal Solidário atendeu mais de 13 mil crianças em seis edições em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Para levar a magia do clima natalino às famílias em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Guarulhos realiza desde 2017 o Natal Solidário, evento que recebe crianças e adolescentes atendidos por instituições cadastradas no Fundo Social de Solidariedade. Entre 2017 e 2023, mais de 13 mil crianças participaram das celebrações no Paço Municipal, que, além da distribuição de brinquedos, também contaram com equipes de recreação e monitoria, brinquedos infláveis, gincanas, shows e lanches à vontade para os pequenos.

Ao todo foram seis edições do projeto, que só não foram realizadas nos anos de 2020 e 2021 por conta da pandemia de covid-19. O prefeito Guti participou de todas as festas, chegando ao evento sempre acompanhado do Papai Noel e fazendo a alegria das crianças.

Para Elen Farias, presidente do Fundo Social de Solidariedade, o trabalho social realizado no município sob o comando do chefe do Executivo demonstra uma preocupação em atender aqueles que mais precisam, além de significar uma transformação na vida dos assistidos. “O prefeito sempre ressalta que o sonho dele é que não exista mais a necessidade de um trabalho assistencial em Guarulhos, mas enquanto isso não acontece estamos aqui para trabalhar por essas pessoas, não só no Natal Solidário, mas também nas visitas aos hospitais, nas campanhas de agasalho e em muito mais espaços em que o Fundo Social vem atuando nos últimos anos”, afirmou a presidente.

A realização do Natal Solidário não implica gastos públicos e a ação é sempre realizada com o apoio de diversas empresas parceiras da Prefeitura de Guarulhos. Isso inclui a distribuição dos brinquedos para as crianças atendidas, que é feita pelo Papai Noel acompanhado do prefeito. “Sempre buscamos arrecadar um número maior de brinquedos, já que Guti faz questão de todo dia 25 de dezembro visitar o Hospital da Criança e do Adolescente, no Centro, e fazer uma ação carinhosa para as crianças que precisaram passar essa data tão especial distante da família”, completa Elen.

Em 2024, apesar de não haver uma festa programada, três mil crianças receberão os presentes nas instituições atendidas.

Na última edição do evento, em 16 de dezembro de 2023, William Rodrigues de Souza, presidente da ONG Lar da Tia Cô, declarou que eventos como esse marcam a vida das crianças e adolescentes. “Eles colaboram para o enfrentamento dos desafios contemporâneos de uma infância vulnerável a riscos sociais e trabalham para tirar as crianças das ruas para levá-las a um mundo melhor”, disse.