Prefeitura investe R$ 650 mil na revitalização do Ginásio Bonifácio Cardoso

- PUBLICIDADE -



Nesta quarta-feira (20), um dos principais “berços” da ginástica olímpica do País, o Ginásio Bonifácio Cardoso, na Vila Tijuco, recebeu novos materiais esportivos. A Prefeitura de Guarulhos adquiriu um moderno tablado e novos colchões para o local. As benfeitorias fazem parte da revitalização que acontece no espaço, um investimento de R$ 653 mil.

Além dessas aquisições, o próprio municipal também conta com uma reforma em andamento que contempla o piso, o telhado e pintura completa. Na área externa foi feita a revitalização da quadra, com a reforma do piso, das arquibancadas, dos vestiários e do alambrado.

O prefeito Guti enalteceu mais essa conquista para o esporte. “O celeiro da maior atleta olímpica do Brasil (a ginasta Rebeca Andrade) merecia um cuidado a mais. Com essas aquisições poderemos atender melhor as centenas de crianças e adolescentes que praticam a modalidade no Bonifácio Cardoso. Esse investimento é de suma importância para o desenvolvimento do esporte local”.

O ginásio foi inaugurado em junho de 1992 e desde então é destinado à prática de ginástica artística, acrobática e rítmica. A modalidade artística ganha destaque, atendendo atualmente cerca de 800 crianças e adolescentes na iniciação esportiva e no alto rendimento.

Além disso, o local ganhou destaque por formar grandes atletas, principalmente a campeã olímpica Rebeca Andrade, que iniciou sua formação no Bonifácio Cardoso aos cinco anos de idade no projeto de iniciação esportiva.

Com o destaque após as Olimpíadas de Paris-2024, o ginásio municipal teve recorde de procura por vagas e passou por essa reforma também para atender às novas demandas. A revitalização do ginásio faz parte do cronograma de obras e reformas da Secretaria de Esporte e Lazer, que tem como meta a constante atualização dos equipamentos esportivos da cidade.