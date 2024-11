Serviço Pet Eterno recebe mais de 10,7 mil animais em dois anos de funcionamento

- PUBLICIDADE -



O momento da despedida de um animal de estimação é sempre triste para o tutor e também para as demais pessoas que conviviam com o bichinho. Nessa hora, ter um local onde eixar o corpinho para o encaminhamento correto pode fazer muita diferença, trazendo alívio a todos.

A causa animal sempre foi uma das prioridades do governo Guti e nesse sentido mais uma ação inovadora foi implementada. Desde novembro de 2022 Guarulhos é uma das poucas cidades do país a oferecer aos munícipes o Pet Eterno, local que recebe animais de estimação falecidos de forma gratuita. Até setembro deste ano, de acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, foram recebidos 10.794 animais falecidos como gatos, cachorros, aves, anfíbios, coelhos e roedores, em três pontos de atendimento.

Os primeiros Pet Eterno foram inaugurados ao lado dos cemitérios Nossa Senhora de Bonsucesso e Necrópole do Campo Santo, conhecido como Vila Rio. Devido à alta demanda, a Prefeitura de Guarulhos também inaugurou, em junho deste ano, o Pet Eterno Rosa de França, localizado junto ao Ecoponto do bairro.

Destinar corretamente os corpos dos pets é importante para evitar a contaminação do meio ambiente, explica Rodnei Minelli, secretário de Serviços Públicos. “Mesmo que se tenha quintal ou terrenos à disposição, não é correto enterrar animais em tais locais, uma vez que essa prática traz alto risco de contaminação do solo e da água, podendo até mesmo transmitir doenças às pessoas”.

Para utilizar o serviço, o corpo do animal deve estar devidamente embalado em saco plástico resistente de cor preta. O munícipe deverá apresentar documento com foto e comprovante de endereço. Será preenchido um cadastro com nome, RG, endereço completo e porte do animal, que será acondicionado em recipiente fechado exclusivo para esta finalidade e posteriormente destinado à incineração. A Prefeitura de Guarulhos não oferece serviços de sepultamento ou cremação de animais com a devolução das cinzas.

Crime ambiental

Também é importante lembrar que depositar o corpo do animal em rios, lagos ou no mar é prática reconhecida como crime ambiental, podendo ocasionar prisão de até quatro anos e multa de R$ 500 a R$ 13 mil. Caso tenha animais de grande porte ou encontre animais mortos nas vias públicas, o telefone de atendimento é 2468-7218.

Serviço

Pet Eterno Vila Rio de Janeiro: Necrópole do Campo Santo – avenida Benjamin Harris Hunnicutt, 1.509

Pet Eterno Bonsucesso: Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso – rua Dona Catharina Maria de Jesus, 708

Pet Eterno Rosa de França: Cruzamento das ruas Nestor Cabral e Manoel Augusto Gomes

Em todos os endereços o atendimento ao público acontece de domingo a domingo, das 7h às 12h e das 13h às 19h.