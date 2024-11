Templo da Igreja Mundial avaliado em R$ 252 milhões vai a leilão em SP com 60% de desconto

- PUBLICIDADE -



O megatemplo da Igreja Mundial, localizado em Santo Amaro, São Paulo, será leiloado por determinação da Justiça do Trabalho, com um lance inicial de R$ 101.131.928,28, representando um desconto de 60% sobre seu valor de avaliação. Esta venda será conduzida pela Ribeiro Leilões, especificamente no dia 5 de dezembro, com condições especiais de pagamento, incluindo entrada de 25% e parcelamento em até 30 vezes.

O imponente templo, inaugurado em 2014, conta com 57 mil m² de área construída em um terreno de 27.979 m². A estrutura impressiona: um salão com capacidade para 20 mil pessoas (13,5 mil sentadas), cinco pavimentos destinados a cultos e administração, além de estacionamento para 1.200 veículos. Entre os espaços adicionais, está um galpão de 17 mil m² com pé-direito de 10 metros. O leilão é aguardado com grande expectativa, considerando o alto valor agregado e o potencial de negócios que o imóvel representa.

Leilão da Justiça do Trabalho: mais de 190 lotes disponíveis em São paulo

O templo é apenas um dos destaques deste que será o último leilão do ano realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP). Ao todo, serão leiloados 150 bens imobiliários — incluindo casas, apartamentos, terrenos e galpões — e 40 veículos. Também estarão disponíveis maquinários industriais, itens de informática, hospitalares e de vestuário, além de móveis, com descontos que chegam a 80% do valor de avaliação inicial.

Entre as localidades com bens disponíveis estão:

Capital paulista : bairros como Aclimação, Bela Vista, Belenzinho, Centro, Horto Florestal, Indianápolis, Itaim Bibi, Jardim Paulistano, Lapa, Moema, Mooca, Perdizes, Santo Amaro, Tatuapé, Vila Clementino, Vila Formosa, Vila Gomes Cardim, Vila Prudente, entre outros;

: bairros como Aclimação, Bela Vista, Belenzinho, Centro, Horto Florestal, Indianápolis, Itaim Bibi, Jardim Paulistano, Lapa, Moema, Mooca, Perdizes, Santo Amaro, Tatuapé, Vila Clementino, Vila Formosa, Vila Gomes Cardim, Vila Prudente, entre outros; Região Metropolitana de São Paulo : Arujá, Carapicuíba, Cotia, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Mairiporã, Osasco, Santa Isabel e Santana de Parnaíba;

: Arujá, Carapicuíba, Cotia, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Mairiporã, Osasco, Santa Isabel e Santana de Parnaíba; Grande ABC : Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul;

: Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul; Interior paulista : Araraquara, Atibaia, Bofete, Cajati, Campo Limpo Paulista, Campos do Jordão, Descalvado, Guaratinguetá, Indaiatuba, Jundiaí, Paranapanema, Presidente Alves, Pilar do Sul, Piracaia, Piracicaba, Ribeirão Preto e Sorocaba;

: Araraquara, Atibaia, Bofete, Cajati, Campo Limpo Paulista, Campos do Jordão, Descalvado, Guaratinguetá, Indaiatuba, Jundiaí, Paranapanema, Presidente Alves, Pilar do Sul, Piracaia, Piracicaba, Ribeirão Preto e Sorocaba; Litoral: Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Praia Grande, Santos, São Sebastião e São Vicente.

Os interessados devem se cadastrar no site www.ribeiroleiloes.com.br e analisar os lotes com antecedência.

Oportunidade única para investidores e empresas

“Este leilão do TRT-SP representa uma excelente oportunidade para quem busca fazer um bom investimento. Com descontos que podem chegar a 80% do valor de avaliação, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem adquirir bens de qualidade, através de um processo totalmente transparente e seguro,” explica Celso Ribeiro, leiloeiro oficial da Ribeiro Leilões.

Os lances poderão ser feitos de forma 100% online, a partir das 10h nos dias 3 e 5 de dezembro, garantindo acessibilidade e comodidade para os participantes.