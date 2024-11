Todas as UBS abrem no sábado com foco na saúde do homem e quatro pelo Saúde Agora

- PUBLICIDADE -



Neste sábado (23), das 8h às 16h, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos estarão abertas para um circuito especial de saúde dedicado ao público masculino, como parte da campanha Novembro Azul. A única exceção é a UBS Morros, fechada para reformas. A ação visa a conscientizar os homens sobre a importância de cuidados preventivos e promover a saúde integral. Além disso, as UBS Jardim Paraventi, Cidade Martins, Santos Dumont e Jardim Nova Cumbica participarão do programa Saúde Agora, oferecendo serviços ampliados para a população.

Durante o circuito os usuários poderão realizar testes rápidos, avaliação de glicemia e pressão arterial, cálculo do IMC (índice de massa corporal) e atualização da carteira de vacinação conforme a disponibilidade de profissionais em cada unidade. Algumas unidades também irão oferecer consultas de enfermagem, com foco especial em pacientes diabéticos e hipertensos, e acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família. A programação inclui ainda orientações sobre a saúde do homem e o combate ao tabagismo.

Prevenção do câncer de próstata e outros cuidados

O Novembro Azul destaca, sobretudo, a prevenção ao câncer de próstata, a segunda doença que mais causa mortes entre homens no mundo. Em 2023, no Brasil, foram estimados mais de 70 mil novos casos, evidenciando a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce. Os principais fatores de risco incluem idade (a partir dos 60 anos), histórico familiar de câncer antes dos 60 anos, obesidade e exposição a agentes químicos no ambiente de trabalho.

Além do câncer de próstata, a campanha reforça a necessidade de cuidados integrais com a saúde. Praticar exercícios físicos, manter uma alimentação equilibrada, abandonar o tabagismo, praticar o sexo seguro e cuidar da saúde mental são atitudes indispensáveis para uma vida saudável.

Na próxima quinta-feira (28) acontece o Dia D do Novembro Azul, com intensificação das ações preventivas em todas as UBS, especialmente voltadas à conscientização sobre o câncer de próstata. É importante que os homens aproveitem essa oportunidade para cuidar da saúde e incentivem outros a fazerem o mesmo.

Serviços pelo Saúde Agora

As UBS Jardim Paraventi, Cidade Martins, Santos Dumont e Jardim Nova Cumbica oferecerão serviços adicionais, como consultas médicas e exames de Papanicolau, os únicos que exigem agendamento prévio, que pode ser feito diretamente nas unidades ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek). Também estarão disponíveis, sem necessidade de agendamento, testes rápidos, curativos e dispensação de medicamentos.

Serviço

UBS Jardim Paraventi: rua Monte das Oliveiras, 27 – Jardim Pinhal

UBS Cidade Martins: rua Jaú, 190 – Jardim Bela Vista

UBS Santos Dumont: rua Rafael Fernandes, 55 – Parque Santos Dumont

UBS Jardim Nova Cumbica: rua Baixio, 142 – Vila Nova Cumbica

Os endereços das demais UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.