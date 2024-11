UNG outorga título de Doutor Honoris Causa a Antônio Carbonari Netto

- PUBLICIDADE -



Em sessão extraordinária e pública presidida pelo Chanceler da Universidade Guarulhos (UNG) Janguiê Diniz e pelo reitor Yuri Neiman, na última terça-feira (19), o Conselho Universitário concedeu o título de Doutor Honoris Causa ao empreendedor e professor Antonio Carbonari Netto. Familiares, mantenedores de instituições de ensino, empresários, amigos, docentes, alunos e autoridades do município, Alto Tietê e São Paulo prestigiaram a homenagem no Anfiteatro F da Instituição de Ensino Superior.

As relevantes contribuições de Carbonari à educação foram fatores de destaque para a indicação de seu nome pelo Conselho Universitário da UNG. Em sua trajetória de mais de quatro décadas no setor educacional, o empreendedor envolveu-se em mais de 30 projetos de implantação de Faculdades e Universidades. Seus trabalhos revolucionaram e inovaram o cenário do Ensino Superior Privado no Brasil, ampliando o acesso de jovens estudantes ao mundo acadêmico.

Durante a sessão do Conselho Universitário, o Chanceler da UNG entregou a medalha e o diploma ao homenageado, que estava ao lado da esposa, Maria Elisa Carbonari. A cerimônia ainda contou com a apresentação da obra Vá’ Pensiero, hino dos trabalhadores italianos, do compositor Giuseppe Verdi, tornando mais significativa a outorga do educador. “Ao longo de minha carreira, conheci bastante profissionais. Juntos, planejamos e concretizamos muitos projetos. Receber este reconhecimento é algo muito gratificante. Vou deixar o diploma na porta de meu escritório para sempre lembrar desse momento”, comentou Antônio Carbonari.

Em discurso, Janguiê Diniz enfatizou a importância do empreendedor para o segmento educacional. “Antônio Carbonari Netto é uma referência como gestor e busco aprender cada vez mais com sua sabedoria”, destacou.

Já Yuri Neiman, reitor da UNG, afirmou que “o legado do gestor e professor Carbonari é sem dúvida uma inspiração para todos nós. Para o Conselho Universitário da UNG, laurear uma personalidade com tamanha representatividade e impacto no setor educacional foi um privilégio”.

O Doutor Honoris Causa é concedido a personalidades que se destacam em suas atividades em prol da sociedade, da Educação, das Ciências, do Empreendedorismo, das Letras e das Artes ou tenham prestado relevantes serviços à humanidade, à região ou ao país.