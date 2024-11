Defesa Civil de Guarulhos lança o Plano Verão 2024-2025

- PUBLICIDADE -



A Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guarulhos lançou nesta terça-feira (26), no auditório do Paço Municipal, o Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil 2024-25, mais conhecido como Plano Verão, um guia para o enfrentamento de catástrofes naturais habituais nesta época do ano, tais como enchentes e deslizamentos de terra, com vigência entre 1º de dezembro de 2024 e 31 de março de 2025, podendo ser prorrogado em caso de necessidade.

O Plano Verão consiste de duas partes complementares, uma descritiva, em que estão listadas as 143 áreas de risco atuais do município, junto a suas características, riscos e ações de mitigação, e outra gráfica, composta de mapas, fotos e gráficos que oferecem dados como população e número de residências estimadas, entre outros.

Os principais riscos apontados são deslizamento, erosão, inundação e solapamento, enquanto que os maiores índices de atendimento dizem respeito a patologias da construção, em primeiro lugar, seguidas por quedas de árvores. Segundo o Plano Verão 2024-25, atualmente cerca de 28 mil residências estão em áreas sujeitas a risco em Guarulhos, abrigando por volta de 113 mil pessoas.

O prefeito Guti parabenizou as equipes da Defesa Civil e lembrou de sua importância. “Nós temos a felicidade de contar com um excelente time, conduzido também por um ótimo comando, de forma que conseguimos dar conta desse trabalho de alta complexidade, que nos exige estar sempre preparados para o pior, embora sempre esperando pelo melhor”.

O coronel Waldir Pires, coordenador da Defesa Civil de Guarulhos, recordou o papel da prevenção na atuação do órgão. “Graças a esse trabalho contínuo, que é atualizado anualmente, temos a feliz marca de quatro anos sem acidentes fatais causados por desastres naturais”.

Ao final da solenidade, o coordenador do Centro de Operações e Inteligência (COI) de Guarulhos, Joel Ribeiro, apresentou o projeto Trovão, um sistema rápido e integrado de notificação de riscos relacionados a tempestades como forma de prevenir desastres e fatalidades.