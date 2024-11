Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para turmas de alunos surdos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para alunos surdos em escolas-polo da rede municipal, com classes de educação bilíngue nas etapas da Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e nos ciclos I e II na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O atendimento é realizado nas EPGs Crispiniano Soares, no Jardim Bom Clima, Professor Edson Nunes Malecka, no Jardim Ponte Alta, e Anísio Teixeira, no Pimentas. Todas as salas possuem professores bilíngues especializados, além de recursos multimídia para o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas a alunos surdos.

Para o atendimento é necessário levar o laudo de audiometria original que comprove a surdez, RG do aluno e do responsável e comprovante de residência, além da sondagem com o professor regente da classe bilíngue devidamente habilitado.

Durante as aulas os conteúdos curriculares são abordados de forma interdisciplinar por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras), considerada a primeira língua e língua de instrução. O português, na modalidade escrita, é trabalhado como segunda língua.

Serviço

Para os interessados nas vagas para alunos surdos da EJA é necessário entrar em contato com a Divisão de Formação do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (Doep) pelo telefone (11) 2475-7370.

Para obter mais informações entre contato com as escolas-polo:

EPG Crispiniano Soares – Jardim Bom Clima: (11) 2468-1803

EPG Anísio Teixeira – Pimentas: (11) 2484-3750

EPG Edson Nunes Malecka – Jardim Ponte Alta: (11) 2438-1404