Prefeitura reforça a orientação da vacinação contra a febre amarela no período de maior risco

Embora Guarulhos não registre casos de febre amarela há seis anos, desde 2023 o Estado de São Paulo vem confirmando áreas com a circulação do vírus, como os municípios da região administrativa de São João da Boa Vista e Campinas. Considerando a gravidade, a elevada letalidade e o potencial epidêmico da doença, que no período entre dezembro e maio exige atenção redobrada devido ao aumento das chuvas e à consequente proliferação dos mosquitos transmissores, a Secretaria da Saúde de Guarulhos reforça a importância da vacinação como principal medida de prevenção para pessoas a partir de nove meses de idade que ainda não foram imunizadas.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, com exceção da UBS Morros, que está em reforma, e no Ambulatório da Criança e do Adolescente. A proteção contra a febre amarela só é efetiva após dez dias da aplicação, sendo esse o tempo mínimo necessário antes de visitar áreas de risco. Para receber a dose é necessário apresentar um documento de identificação.

Esquema vacinal

Para crianças menores de cinco anos, o esquema vacinal consiste em duas doses, sendo a primeira aos nove meses e a segunda aos quatro anos. Pessoas com mais de cinco anos recebem dose única. No entanto, quem tomou apenas uma dose antes dos cinco anos de idade precisa de uma dose adicional, independentemente da idade.

Para pessoas com 60 anos ou mais, a vacinação é recomendada especialmente para quem reside ou viaja para áreas com evidência de circulação do vírus. Neste caso, é necessário que o risco associado a comorbidades seja avaliado por um médico.

Viajantes também devem se atentar à imunização. A aplicação deve ser feita com pelo menos dez dias de antecedência para destinos nacionais ou internacionais onde a vacina é recomendada ou exigida. Aqueles que receberam a dose fracionada da vacina no passado precisam tomar a dose plena (0,5 ml) antes de viagens internacionais.

Prevenção é essencial diante do potencial epidêmico

A febre amarela é transmitida por mosquitos infectados. Em áreas de mata, os vetores são os mosquitos Haemagogus e Sabethes, enquanto que em áreas urbanas o Aedes aegypti é o principal responsável pela transmissão. Para evitar a doença, a Secretaria da Saúde tem como meta ampliar a cobertura vacinal entre pessoas de zero a 59 anos, atualmente em 66,09%, para pelo menos 95%.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. O Ambulatório da Criança e do Adolescente fica na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.