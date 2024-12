Comportamento dos pets: o que seu animal está tentando dizer?

- PUBLICIDADE -



Camilla Caetano

Os animais de estimação possuem maneiras únicas de se comunicarem, tanto por sons quanto por ações. No entanto, nem sempre sabemos como interpretar o que estão tentando nos dizer, o que pode impactar negativamente a relação entre eles e seus tutores. Confira alguns comportamentos comuns dos pets e descubra o que eles realmente querem expressar:

Cães – Os cães se comunicam principalmente por meio de latidos e linguagem corporal. Seus latidos podem indicar situações de perigo, tédio ou ansiedade, e o movimento do rabo também transmite emoções: quando abanam, estão alegres, e quando o rabo está entre as pernas, estão com medo. Durante o sono, os cães podem se mover, latir ou até “chorar”, revivendo experiências do dia e processando emoções. Nesse caso, não há necessidade de acordá-los, a não ser que estejam muito agitados. Além disso, os cães são animais carinhosos e exigem atenção constante, por isso é essencial passeá-los regularmente e cuidar de sua saúde física e emocional.

Gatos – Os gatos são animais mais reservados, mas se comunicam com seus donos por miados altos e agudos, que podem indicar dor, perigo ou fome. Gatos também ronronam quando estão em situações de bem-estar e tranquilidade. As piscadas lentas são uma forma carinhosa de os gatinhos demonstrarem que amam seus tutores, e suas pupilas dilatadas indicam emoções fortes, como alegria, medo, empolgação, etc. Os felinos também têm a mania de arranhar as coisas, tanto para afiar suas unhas quanto para aliviar o estresse, brincar e marcar território.

Peixes – Pode parecer estranho, mas os peixes também podem se comunicar com seus tutores. Algumas espécies reconhecem seus donos com o olhar e se aproximam do vidro do aquário ou da superfície. Eles também reagem nadando rapidamente, demonstrando empolgação ao verem que seus donos os alimentaram. Quando algo está errado com os peixes, os tutores podem perceber caso o animal esteja nadando de forma diferente, se escondendo ou ficando sem apetite.

É fundamental que os cuidadores de animais domésticos observem atentamente seu comportamento, tanto para garantir seu bem-estar quanto para agir rapidamente caso algo esteja errado.