Concurso Miss Guarulhos 2024 acontece sábado no Adamastor

No próximo sábado (7) acontece no Centro Educacional Adamastor o tradicional concurso Miss Guarulhos. São 16 candidatas que foram selecionadas para representar seus bairros e agora disputam o principal título de beleza da cidade.

O evento será realizado a partir das 19h. Os ingressos serão distribuídos na hora do concurso de acordo com a disponibilidade.

O quadro abaixo relaciona as candidatas e os bairros que representam. Mais informações estão disponíveis no Instagram da Prefeitura de Guarulhos, no endereço https://www.instagram.com/prefeituraguarulhosoficial/.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.

Conheça as candidatas

Daniella Meira Campos Condé – Parque Continental III

Emilly Gonçalves Bernardino – Jardim Maria Dirce

Ester dos Santos Silva – Jardim Munira

Gabrielle Martins Barbosa – Jardim Santa Rita

Karol Libanio Pedraça Silva – Vila Nova Bonsucesso

Luana Pinheiro Silva – Cumbica

Luciana Testi do Nascimento – Vila São Pedro

Maria Vitória Gomes Riper – Parque Mikail

Nichole de Paula Leite – Parque Uirapuru

Rafaela Almeida Nascimento – Vila Flórida

Rafaela Calixto Duarte – Jardim Okuyama

Raissa Galli dos Santos – Jardim Rosa de França

Thaís Kawabe de Onófrio – Jardim Vila Galvão

Victoria de Moraes Fernandes – Jardim Munira

Victória Regina Paulino Dias – Jardim Bom Clima

Ystefane Vitória Nicodemos de Oliveira – Jardim São Domingos