Prefeitura comemora os 464 anos de Guarulhos com uma série de atrações

No próximo domingo, 8 de dezembro, a cidade de Guarulhos completa 464 anos de fundação. Para comemorar, a Prefeitura programou uma série de eventos, que têm início com a corrida do aniversário da cidade, cuja largada será às 7h no Bosque Maia.

Uma hora depois, na Igreja Matriz, localizada na praça Teresa Cristina (Centro), haverá celebração de missa comemorativa, e também na praça, às 9h30, será cortado o bolo de aniversário da cidade.

No período noturno a celebração segue no Bosque Maia com a chegada do Papai Noel às 18h. Já às 19h será inaugurada a decoração natalina do bosque e, no mesmo horário, a Orquestra Jovem apresentará um concerto especial no qual serão executadas obras que compõem trilhas sonoras famosas do cinema, especialmente de filmes do diretor Quentin Tarantino, como Pulp Fiction e Django Livre.

Por fim, a Parada de Natal ocorre às 21h, também no Bosque Maia, encerrando as comemorações do aniversário de Guarulhos.