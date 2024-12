Entenda como funciona novo sistema de alerta de emergência para desastres em São Paulo

- PUBLICIDADE -



O Estado de São Paulo passa a contar com uma nova ferramenta de envio de alertas de emergência em tempo real. Por meio do sistema Cell Broadcast, moradores de áreas de risco do estado receberão mensagens de alerta da Defesa Civil de São Paulo diretamente no celular, sem a necessidade de cadastro prévio. A ferramenta entrou oficialmente em operação nesta quarta-feira (4) e deve estar presente em todas as áreas de risco do país em 2025.

O Cell Broadcast é uma ferramenta que emite alertas severos ou extremos a populações de áreas de risco. Com ela, todo aparelho celular de determinada região conectado a uma antena de telefonia e recebendo sinal 4G ou 5G recebe mensagens de alerta. No celular, tocará um sinal sonoro e a tela ficará travada com a mensagem. Além do alerta sobre os riscos, a ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.

Como funcionam os novos alertas da Defesa Civil

O Defesa Civil Alerta usará o sistema Cell Broadcast, denominado internacionalmente como alerta de emergência sem fio. Essa solução permite o envio de mensagens de texto para os celulares das pessoas que estejam em localidades com risco de desastres naturais como alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra e vendavais, ou, causados pelo homem.

O Defesa Civil Alerta reforça os alertas que já são enviados por SMS, e Whatsapp. Um dos diferenciais é que o Defesa Civil Alerta apresenta a mensagem de texto sobreposta ao conteúdo em uso no celular. A janela só fecha com o comando do usuário do aparelho.

Além disso, em casos de riscos extremos, o alerta será emitido com um sinal sonoro no celular, ainda que o aparelho esteja no modo silencioso. Outra grande diferença é que não é necessário o cadastro prévio ou a indicação de um CEP de interesse.

Serão enviados os alertas de emergência para todos os celulares que estejam em localidades mapeadas pela Defesa Civil com risco de desastres. Com isso, a nova ferramenta possibilitará a toda a população que esteja em alguma área de risco se antecipar caso haja a iminência de um desastre.

Pioneiro nos testes

São Paulo foi um dos primeiros estados do Brasil a testar a tecnologia. Em agosto, demonstrações com a nova ferramenta de transmissão de alertas foram feitas em agosto na Vila Sahy, em São Sebastião. Além de São Sebastião, outros dez municípios do Sul e Sudeste do Brasil participaram das demonstrações.

Em novembro, Armin Augusto Braun, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, visitou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil de São Paulo.

Na ocasião, o diretor do Cenad acompanhou um teste interno do sistema Cell Broadcast. O objetivo foi avaliar a eficácia do sistema de comunicação e sua integração com as ações da Defesa Civil, reforçando a importância da inovação tecnológica na gestão de crises e na proteção da sociedade. A ferramenta será disponibilizada para todos os municípios das regiões Sul e Sudeste até o final de 2024. A nacionalização do projeto está prevista para 2025.