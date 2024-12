Escolas de Qualificação Profissional do Fundo Social formam mil alunos em SP

- PUBLICIDADE -



O Fundo Social de São Paulo (FUSSP) realizou, nesta terça-feira (3), na capital, a formatura coletiva de alunos que concluíram cursos de capacitação nas Escolas de Qualificação Profissional das Praças da Cidadania e entidades parceiras. Cerca de mil formandos foram recebidos pela primeira-dama e presidente do FUSSP, Cristiane Freitas, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. O evento marcou a entrega simbólica de certificados do programa estadual de inserção social, desenvolvimento de habilidades e promoção de oportunidades no mercado de trabalho.

“Hoje celebramos a dedicação de cada um de vocês. Esta formatura não apenas encerra uma etapa, mas marca o início de uma nova jornada repleta de oportunidades”, afirmou Cristiane Freitas. “O conhecimento adquirido ajudará a todos na conquista da autonomia financeira, além de abrir as portas para o empreendedorismo, permitindo que muitos possam criar novas oportunidades de emprego e renda também para outras pessoas”, acrescentou a presidente do FUSSP.

Os alunos formados participaram de cursos gratuitos nas áreas de Gastronomia, Moda, Beleza e Bem-estar, Construção Civil, Administração e Informática. As formações ocorreram nas Praças da Cidadania de Itapevi, Paraisópolis, Guarulhos, Osasco e Hortolândia, além de Centros de Integração da Cidadania (CICs) e Organizações Sociais Civis conveniadas ao FUSSP, localizadas na capital e em cidades da Região Metropolitana de São Paulo.

Durante o evento, empreendedores convidados compartilharam suas experiências em uma roda de conversa, abordando temas como o mercado de trabalho, empreendedorismo, motivação e qualificação profissional.

O programa Escola de Qualificação Profissional do FUSSP tem objetivo de promover a inclusão social, gerar oportunidades no mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo. A iniciativa deve encerrar 2024 com um recorde de formandos no ano e com a expansão das atividades a partir da entrega de novas Praças da Cidadania no estado.

Como se inscrever?

O FUSSP disponibiliza diversas modalidades de cursos que possuem duração variada e carga horária de 4 horas diárias. As vagas são oferecidas mensalmente de acordo com cada uma das seis modalidades.

As inscrições para os cursos ficam abertas o ano inteiro por meio do site www.cursofussp.sp.gov.br. É importante destacar que as vagas estão sujeitas à disponibilidade de cada unidade.

Após a inscrição, representantes do Fundo Social entrarão em contato via telefone para confirmar a matrícula, por isso, deixe o seu melhor número e fique atento às ligações.