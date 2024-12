Academia Guarulhense de Letras deu posse a quatro novos membros e a nova Diretoria

- PUBLICIDADE -



Em solenidade realizada no Centro do Professorado Paulista, no Centro de Guarulhos, na terça-feira, dia 3/12, a Academia Guarulhense de Letras deu posse a quatro novos membros efetivos: Alex Carolino Francisco, Antonio Thereza, Marco Antonio Arroyo e Wilmar Soares.



Atuou como mestre de cerimônia a advogada e escritora Kelly Alessandra Machado. Após entoados os hinos Nacional Brasileiro e de Guarulhos, os acadêmicos presentes cantaram o Hino da Academia Guarulhense de Letras, de autoria do maestro Armando Colacioppo Sobrinho e letra de Mauro dos Santos Oliveira. O evento contou com apresentações de quatro integrantes da Corporação Musical Banda Lira de Guarulhos e do músico, cantor e professor Rodrigo Mota.



Quatro acadêmicos – José Roberto Jerônimo, Yannick Bassuma, Daslan Zurc e Valdir Carleto – deram as boas-vindas aos novéis, declamando em forma de jogral o poema “Academia ao mundo”.



Com a leitura de breve currículo de cada um dos novos membros por um acadêmico efetivo, eles foram tomando posse, após proclamar um juramento de efetiva colaboração com a entidade e de, ao discursar, fazer referência ao patrono da cadeira que passa a ocupar.



Alex Francisco foi apresentado por Valdir Carleto. Formado em Jornalismo pela Universidade Guarulhos, fez cursos de cinema e TV no Centro Universitário Belas Artes e na Academia Internacional de Cinema (AIC); Dramaturgia na SP Escola de Teatro. E é mestre em Ciências da Comunicação pela USP. Desde 2017, leciona nos cursos de Comunicação da UNG, dos quais é o coordenador desde 2021. Autor dos livros “A visita”, “Corpo condenado” e “A nevasca”, está lançando no sábado, dia 7, “Páginas coloridas”. O patrono da cadeira que irá ocupar na AGL é Castelo Hanssen, sobre cuja obra elaborou seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ao formar-se jornalista. Em seu discurso, fez emocionada homenagem à sua mãe, recentemente falecida, bem como a seus ancestrais, pela formação moral que lhe foi transmitida.

Antonio Thereza foi apresentado por José Roberto Jerônimo e ocupará a cadeira cujo patrono é Nelson Natalino. Tem dois livros publicados: o primeiro em 2014 “Tributo à poesia, a bunda e outros poemas” e o segundo em 2018, “Poemas & Acrósticos”. Desde 2014 participa de atividades culturais em Guarulhos, como Feira do Livro, Bienal do Livro e Saraus da AGL, sempre declamando e interpretando poemas seus e de outros autores. Em 2015 participou da Semana Castro Alves na livraria Nobel de Guarulhos e em 2018 promoveu a Exposição de Acrósticos na biblioteca municipal Monteiro Lobato. Está presente no Facebook e mantém um canal no YouTube, onde declama poemas e faz entrevistas com outros poetas a fim de divulgar o trabalho de cada autor. Ao discursar, enalteceu a figura de Nelson Natalino, com quem conviveu nas lides literárias da cidade.

Coube ao professor Fábio Cardoso do Santos fazer a apresentação de Marco Arroyo, que é nascido em 1958, natural de Talcahuano – Chile e cidadão brasileiro naturalizado. Residente em Guarulhos há mais de duas décadas, formado em Teologia e Pedagogia, com pós-graduação em Ciências Sociais e Religião. Doutor Honoris Causa, é professor de Sociologia e consultor de planejamento estratégico com vasta experiência em gestão pública, tendo exercido relevantes cargos na estrutura da Educação municipal em Guarulhos. Entre suas principais publicações destacam-se: “A Caminho do Império do Sol”; “El Baúl de Aventuras”; “Poetizando o Cotidiano”; “Estórias do Cotidiano”; “Memorias Fugazes de uma Ditadura Militar”; “Cristãos pelo Socialismo no Governo de Salvador Allende – Chile 1970-1973”; “O Menino do Assobio”, diversos ensaios e participação de antologias poéticas. Em sua fala, Arroyo citou as obras do professor, escritor e historiador Silvio Ribeiro, recentemente falecido e que dá nome à cadeira que o novel passa a ocupar.

O escritor Ivo de Souza – O Poeta dos Mares, que tem deficiência visual, foi escolhido para recepcionar e apresentar o novo acadêmico Wilmar Soares, que é cego de nascimento. Oriundo de Tupaciguara (MG), contou que Wilmar, ainda muito jovem, já morando em São Paulo, com seu irmão Paulo, também deficiente visual, brincava de rádio-teatro, inventando histórias, interpretando seus personagens e gravando nas antigas fitas cassetes. Contudo, só foi alfabetizado por volta dos 30 anos de idade. E que foi só aos 60 anos, enquanto cursava Letras, que escreveu seu primeiro conto, “O presente do futuro”, que compõe a trilogia de contos dos dois irmãos. Antes de escrever sua primeira ficção, o autor já havia escrito várias obras de ensino bíblico; entre elas: “O deserto florescerá “, “O que queres que eu te faça”, “A agenda de Deus”, “Como vencer os gigantes da alma”. Autor de 12 obras ao todo, em 2023 Wilmar Soares lançou seu quarto livro de contos: “Pequenas pérolas de grande valor” e em 2024, seu primeiro romance “A caminho do sol nascente”, estando prestes a lançar mais duas obras.

Wilmar ocupará a cadeira de um dos fundadores da Academia Guarulhense de Letras, Gasparino José Romão, que por duas décadas presidiu a entidade.





Movimento Cultural Mulheres Escritoras

Por indicação do ex-presidente Clóvis Domingues, a AGL decidiu condecorar a escritora Léia Muniz com a Medalha do Mérito Cultural João Ranali, maior honraria da Academia, pela iniciativa de fundar o Movimento Cultural Mulheres Escritoras de Guarulhos, o qual vem revelando muitos talentos, promovendo eventos e viabilizando a publicação de coletâneas.

A entrega da Medalha foi procedida pelo acadêmico Jacques Miranda. Léia agradeceu, fez breve relato dos feitos do Movimento e convidou a também escritora e parceira na iniciativa Daniela Cerqueira para recepcionar Jônia Amorim Ranali, filha do jornalista e escritor João Ranali, também um dos fundadores da AGL. Jônia, representando sua família, doou ao MCME o acervo bibliográfico de seu pai. Em retribuição, recebeu de Léia e Daniela uma medalha de reconhecimento. Ao ser homenageada, discursou sobre João Ranali e seu empenho em prol da Cultura e do Patrimônio Histórico em Guarulhos. Sugeriu à AGL promover a reedição do livro “Repaginando a História”, como um legado às novas gerações.





Posse da nova Diretoria

O presidente Bosco Maciel fez uma explanação sobre sua gestão, agradecendo a todos os acadêmicos que com ela contribuíram e anunciou que a AGL elegeu para presidi-la no biênio 2025-2026, o acadêmico Jacques Miranda de Oliveira, professor e coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Eniac, que irá presidir a AGL no biênio 2025-2026, transmitindo-lhe simbolicamente o cargo, que será assumido a partir de 1º. de janeiro.



Jacques Miranda anunciou os componentes da nova Diretoria: José Roberto Jerônimo, vice-presidente; Valdir Carleto, secretário geral; Fernando Canto Berzaghi, primeiro secretário; Bosco Maciel, segundo secretário; Fátima Gilioli, tesoureira geral; Fábio Cardoso, primeiro tesoureiro e Manoel Monteiro, segundo tesoureiro. O Conselho Fiscal será formado por Gil Campos de Farias, André Figueiredo e Isabel Borazanian, efetivos; e Clovis Domingues, Francisco de Souza e Antônia Vaz Duarte, suplentes

O evento foi concluído com o lançamento da edição número 26 da “Revista da Academia Guarulhense de Letras”, que contou desta vez com 17 autores membros, de variados estilos literários, além de resumo das atividades da AGL durante o ano. Exemplares foram distribuídos a todos os presentes.



Seguiram-se declamações e apresentações musicais. O cantor Rodrigo Mota encerrou o evento festivamente com a música “Trem das Onze”, de Adoniram Barbosa, acompanhado pelos músicos da Banda Lira e por todo o público. Ao final, foi servido lanche, em momento de congraçamento.