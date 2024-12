Guarulhos ganha dois hospitais veterinários públicos municipais

- PUBLICIDADE -



O prefeito Guti assinou nesta quinta-feira (5), no Paço Municipal, o termo de colaboração com a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária para a implantação e a operacionalização das unidades I e II do Hospital Animal de Guarulhos (HAG), que irão atender, respectivamente, no Pimentas e no Centro (rua Luiz Gama, 217).

A inauguração oficial da unidade Centro acontece neste domingo (8), aniversário de 464 anos da cidade, e o atendimento na segunda-feira (9), das 8h às 17h, com distribuição diária de 25 senhas a partir das 7h30. Os tutores devem apresentar documento com foto e comprovante de residência em Guarulhos. A inauguração do HAG Pimentas está prevista para o próximo dia 15.

Guti falou aos presentes que acompanhavam a assinatura do termo. “Estamos fechando o mandato com mais este compromisso do plano de governo cumprido, entregando não um, mas dois hospitais veterinários públicos, algo que nunca existiu em nossa cidade. Agradeço especialmente ao secretário de Meio Ambiente, Abdo Mazloum, à diretora do Departamento de Proteção Animal, Andreia Viegart, e ao vereador Geleia pelo empenho e seriedade nessa missão”.

De acordo com Wilson Grasse, presidente da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, a instalação dos Hospital Animal de Guarulhos coloca a cidade entre as poucas do Brasil que oferecem esse tipo de atendimento. Em todo o país apenas outros 30 municípios possuem hospitais públicos para animais.