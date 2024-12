Expansão da Linha 13-Jade vai ligar Guarulhos ao Centro de São Paulo

- PUBLICIDADE -



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), autorizou em novembro deste ano, o processo de licitação para a transferência de operação e administração das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens metropolitanos para a iniciativa privada por um período de 25 anos. Ela também prevê a concessão do chamado Expresso Aeroporto, que conecta os passageiros da Barra Funda até as proximidades do Aeroporto de Guarulhos.

Segundo o decreto, o objetivo da concessão é que sejam realizados investimentos, intervenções, requalificação, ampliação, adequação e modernização da infraestrutura do transporte por trilhos. Atualmente, as três linhas e o expresso estão sob responsabilidade da CPTM, que é estadual.

Com cerca de 15 km de expansão, a Linha 13 será o ramal com maior investimento da concessão do Lote Alto Tietê, em que fazem parte também as linhas 11-Coral e 12-Safira. O valor estimado, apenas na Linha Jade, é de R$ 2,5 bilhões.

Hoje, a linha opera entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos e a estação Engenheiro Goulart. Com a parceria público-privada (PPP), haverá, no sentido Guarulhos, a expansão até Bonsucesso com quatro novas estações: Jardim dos Eucaliptos, São João, Jardim Presidente Dutra e Bonsucesso. Já no sentido centro, serão duas novas estações: Cangaíba e Gabriela Mistral.

Atualmente, a Linha 13-Jade da CPTM funciona, na região de Guarulhos, com cerca de 20 minutos de intervalos entre os trens. Com a concessão, esse tempo será reduzido para 15 minutos. Já o serviço Expresso Aeroporto, que hoje funciona de hora em hora, vai passar a operar a cada 30 minutos.