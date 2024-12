Guarulhos receberá R$ 1,7 bilhão em obras da Sabesp até 2026

- PUBLICIDADE -



Em 2022 a Sabesp anunciou um investimento de R$ 1,7 bilhão previsto para o município até 2026 pelo IntegraTietê, projeto estadual para recuperar o rio Tietê. Dentro do programa, já foram iniciados contratos para obras na bacia dos córregos Cabuçu de Cima e Baquirivu-Guaçu. Os investimentos se destinam à universalização da coleta e tratamento de esgoto, beneficiando a população com mais qualidade de vida, além do Tietê e seus afluentes.

A Sabesp assumiu o saneamento do município em janeiro de 2019 e acabou com o rodízio de água que atingia cerca de 1,2 milhão de pessoas. Também construiu reservatórios e investiu em ações para redução de perdas de água. Além de oferecer serviços digitais, implantou no município seis agências de atendimento.

Atualmente, o foco é a ampliação do atendimento dos serviços em esgotamento sanitário. Entre 2019 e 2023, foi aplicado na cidade mais de R$ 1 bilhão. No momento, a cobertura de esgoto está em 92,1%. Sobre o tratamento, a meta é atingir 50% até o fim de 2025. Quando a Sabesp assumiu os serviços de esgotamento sanitário de Guarulhos, o índice de tratamento era de 3%.

Os trabalhos da Sabesp em Guarulhos contribuem não só para melhoria da qualidade de vida das pessoas como também do meio ambiente, visando o desenvolvimento sustentável da sociedade através do saneamento e em acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Água Legal

A cobertura do abastecimento de água hoje é de 100%. A Companhia também realiza na cidade o Programa Água Legal. A ação tem o objetivo de regularizar ligações de água, mediante autorização dos órgãos competentes, substituindo as ligações precárias por redes e hidrômetros que levam água de qualidade até as torneiras dos imóveis das áreas de alta vulnerabilidade. O Água Legal já regularizou 11 mil ligações em Guarulhos. Mais 65 mil ligações serão realizadas até 2025. No momento, o programa ocorre nos bairros São Rafael, União e Florida. Os bairros Vila Ipanema, Carmela, Jardim Ferrão e Soberana também estão na lista e vão receber os trabalhos. O Sítio São Francisco, Tijuco Preto e Jardim Cumbica I foram regularizados na primeira etapa do programa no município.

Em relação ao esgotamento sanitário, a Sabesp vem investindo na ampliação da infraestrutura e na construção de duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). Está construindo 216 km de redes e de coletores que levam o esgoto até as ETEs São João, Bonsucesso e Várzea do Palácio e ainda às estações São Miguel e Parque Novo Mundo, que estão localizadas na capital paulista.

Todo esse trabalho possibilitou aumentar em dez vezes a porcentagem do esgoto tratado na cidade. A Sabesp também está construindo duas novas ETEs: do Jardim Fortaleza e do Cabuçu, que devem ser entregues até 2025. Para os próximos dois anos (2024 e 2025), a previsão é de um investimento de R$ 400 milhões. Todo o esforço da Companhia é para atingir, até 2030, a universalização dos serviços de saneamento.