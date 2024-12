Há quase 20 anos, Guarulhos espera a conclusão do Hospital Pimentas Bonsucesso

- PUBLICIDADE -



Há quase 20 anos, o guarulhense aguarda pela conclusão das obras do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB).

O HMPB foi inaugurado em 2006, mas o segundo, terceiro e metade do quinto andar ainda não foram entregues. Há 18 anos o hospital segue com os andares isolados, sem condições de prestar atendimento à população, já que nunca receberam obras de acabamento, hidráulica e elétrica. A unidade é uma referência para o município e já realizou mais de 11,6 mil procedimentos hospitalares entre janeiro do ano passado e março deste ano.

A expansão do Hospital Pimentas-Bonsucesso prevê a construção de 103 leitos novos nos andares que serão liberados. Atualmente, o local conta com 168 leitos. Além disso, as intervenções contemplam a troca do piso de todo o hospital e a compra de equipamentos para os andares que serão liberados.

Atualmente, além das obras inacabadas, o hospital sofre com a superlotação e inúmeras são as reclamações dos guarulhenses sobre a falta de médicos, de medicamentos, insumos, entre outros desafios que deverão ser enfrentados e solucionados pela nova gestão municipal.