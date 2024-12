Hospital da Mulher deve finalmente ser finalizado

- PUBLICIDADE -



As obras do Hospital da Mulher devem finalmente serem concluídas. Pelo menos a entrega da unidade fez parte das promessas de governo apresentadas por Lucas Sanches.

O Instituto da Mulher funcionará ao lado do Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria (JJM) e será gerido por ele. Em 2008, a prefeitura cedeu o terreno e as obras começaram quatro anos depois. No entanto, em 2015 as intervenções foram paradas e nunca mais retomadas. No total são mais de cinco mil metros quadrados de área construída, faltam apenas as instalações hidráulicas, elétricas, acabamento, elevadores e equipamentos.

Segundo o projeto, o Instituto contará com sete consultórios médicos; 11 salas de exames; seis leitos de hospital-dia (para casos cirúrgicos simples com internação de até 12 horas); 21 leitos de internação; quatro salas cirúrgicas; e oito leitos de recuperação pós-anestésica – RPA, distribuídos nos três pavimentos. O hospital deverá ter, ainda, serviços de ressonância magnética, tomografia, histeroscopia, estudo urodinâmico, colposcopia, serviço pericial, centro de estudos, dentre outros.

A unidade será uma referência no atendimento ginecológico e também para as mulheres vítimas de violência. O Instituto da Mulher foi concebido por meio de uma parceria entre a Prefeitura, o governo do Estado e a Associação Beneficente Jesus José e Maria. Ao município coube a doação da área onde o prédio foi construído, ao governo do Estado, a liberação de recursos para a obra e, ao JJM, a operação do serviço, uma vez que o Instituto será mais uma unidade da Associação Beneficente Jesus José e Maria, instituição filantrópico privada.