Obras do Metrô em Guarulhos devem começar em março de 2025

As obras de extensão da Linha 2-Verde que chegará em Guarulhos devem começar em março de 2025. Os moradores da região da Penha, na capital, começaram a receber um comunicado sobre o início das intervenções que ligará a estação Penha de França a Guarulhos. Segundo o documento, o trecho total que terá início no ano que vem vai da estação Penha ao VSE Castelo Branco, que será implantado após a futura estação Dutra, em Guarulhos.

No fim de outubro, o Metrô de São Paulo lançou o edital de licitação para a construção da Estação Ponte Grande. A abertura dos envelopes será feita na Companhia do Metrô, em sessão pública, em 13 de fevereiro de 2025. O equipamento deve ser entregue à população somente após 61 meses de obras, ou seja, em 2030. A Estação Ponte Grande ficará entre a avenida Guarulhos e as ruas Vitória e Joaquim Isidoro da Silva.

Além da Ponte Grande, o projeto prevê a Estação Dutra, que ficará ao lado do Internacional Shopping. Esta última futuramente terá conexão a Linha 19-Celeste, outro ramal que será construído no município.

A previsão é que a Linha 19-Celeste tenha cinco estações subterrâneas no município: Itapegica, Dutra, Vila Augusta, Guarulhos e Bosque Maia, que conectarão a cidade à estação Anhangabaú, da Linha 3-Vermelha.

O projeto prevê que será possível ir do centro de Guarulhos até o Anhangabaú em cerca de 30 minutos. Após um ano de funcionamento, a demanda estimada das estações do município é de 684 mil passageiros por dia.