Obras no trecho Norte do Rodoanel chegam a 20% de conclusão

- PUBLICIDADE -



Em março de 2013, o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin dava início as obras do trecho Norte do Rodoanel. Onze anos depois a construção está com 20,4% de avanço no cronograma atual de execução.

As obras da rodovia que passará por Guarulhos, São Paulo e Arujá, foram retomadas em abril deste ano. Elas têm se concentrado em diversas frentes de trabalho desde sua retomada. Dentre as intervenções realizadas pela concessionária Via SP Serra estão serviços topográficos e sondagens, inspeções em obras de arte especiais (OAEs), limpeza de objetos e do sistema de drenagem, construção de estradas de serviço e acessos em toda a extensão do trecho. A concessionária também deu início às intervenções no tronco da rodovia.

Atualmente, mais de 1,3 mil empregos já foram gerados na obra, que até a conclusão do empreendimento deve gerar 10 mil. Os esforços estão concentrados em servidos de pavimentação, avaliação dos túneis e fresagem. As ações contam com apoio operacional de 387 maquinários em campo para assegurar qualidade e segurança dos trabalhadores e futuramente dos usuários do Rodoanel.

Com 44 quilômetros de extensão, o trecho norte do Rodoanel passa pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos. No segundo semestre de 2025 será entregue o primeiro trecho entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, já o segundo trecho, previsto para ser entregue no segundo semestre de 2026, conectará a Rodovia Fernão Dias à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital paulista.

Com investimento previsto de R$ 3,4 bilhões a conclusão das intervenções proporcionará a redução de congestionamentos, bem como a retirada do tráfego de veículos pesados nas marginais, melhorando a qualidade do ar e reduzindo o tempo de viagem, além de facilitar o acesso ao Porto de Santos.