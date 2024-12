Violência e insegurança devem ser enfrentadas pelo novo prefeito

- PUBLICIDADE -



Quem mora em Guarulhos convive com a insegurança e a violência que a cada dia aumentam na cidade. São inúmeros os crimes que acontecem diariamente como roubos e furtos de veículos e de residências, estupros, tráfico de drogas, entre outros.

Segundo as estatísticas de criminalidade divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guarulhos acumula altos números de casos em diversos tipos de crimes. O número de casos de homicídio, entre janeiro e outubro, ultrapassa 150. Outro índice elevado se refere aos casos de estupro, que em 10 meses já chegam a 324.

Já entre os roubos e furtos de veículos, que diariamente são noticiados pelo HOJE, o total é bastante elevado. Foram 1.346 casos de roubos e 2.796 de furtos. Demais casos de roubos ultrapassam 4.670 e de furtos 12,6 mil.

Outro índice alarmante diz respeito à violência contra a mulher. Somente no primeiro semestre deste ano foram registrados 7.415 casos entre homicídio (tentados/consumados); lesão corporal, maus-tratos, violência psicológica e perseguir; estupro (tentado/consumado); descumprimento de medida protetiva de urgência, entre outros.

Os dados fazem parte do Mapa da Violência contra as Mulheres na cidade de Guarulhos, divulgados pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). Segundo o levantamento, os bairros Pimentas, Cumbica e Bonsucesso lideram os índices de violência.