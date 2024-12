Hospital Animal de Guarulhos inicia atendimentos gratuitos a cães e gatos

- PUBLICIDADE -



Após a inauguração oficial neste domingo (8), aniversário de 464 anos da cidade, a Prefeitura deu início nesta segunda-feira (9) aos atendimentos no Hospital Veterinário de Guarulhos (HAG), no Centro (rua Luiz Gama, 217). Desde as primeiras horas da manhã, dezenas de tutores e seus bichinhos aguardavam no local por consultas, exames e avaliações para cirurgia, tudo de forma gratuita.

No centro cirúrgico do equipamento, o prefeito Guti falou sobre a inauguração. “É um sonho realizado. Mais um compromisso do plano de governo entregue à população. O primeiro hospital para animais de Guarulhos tem capacidade para 300 atendimentos diários. Estamos entregando no dia do aniversário da cidade esse presente para todo mundo que tem bichinho e para os simpatizantes da causa animal”, disse.

Babi, de nove anos, foi uma das atendidas no primeiro dia de funcionamento. No colo de sua tutora, Alessandra Araújo, a cachorrinha já mostra sinais de idade avançada com sopro no coração, além de outros problemas de saúde. “Estou muito agradecida e até emocionada porque agora temos onde socorrer os animais. Antes tínhamos que ir até São Paulo, mas agora temos um hospital assim em Guarulhos”, revelou a moradora da Vila Dinamarca, região do Bonsucesso, que cuida de outros cinco cães e de nove gatos resgatados das ruas.

Outra idosinha, Meg, de 13 anos, também passou por consulta e realizou ultrassom. Sem mobilidade, a cachorrinha precisa de cuidados constantes e de medicamentos. “As consultas e os procedimentos particulares são caríssimos e inacessíveis. Estou muito feliz e achando maravilhoso o atendimento aqui”, disse a tutora, que mora no Jardim Santa Clara e cuida de outros nove cães idosos.

A operação do HAG hospital é realizada pela Associação Paulista de Medicina Veterinária. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de senhas a partir das 7h30. Os tutores devem apresentar documento com foto e comprovante de residência em Guarulhos.