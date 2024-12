Guarulhos no mapa: empresa da cidade faz parte da série ‘Senna’ na Netflix com a fabricação dos pneus de F1

- PUBLICIDADE -



A AG Componentes Racing é uma referência no setor automotivo, especializada na fabricação de peças e pneus de alta performance para carros de corrida. Com um portfólio que inclui soluções customizadas e inovadoras para diversas modalidades, a empresa se destaca pelo compromisso com a qualidade e o desenvolvimento tecnológico de seus produtos.

Um dos marcos históricos da AG Componentes Racing é que ela foi a fabricante dos pneus de F1 da série Netflix Senna.

A AG Componentes Racing não apenas oferece produtos de excelência, mas também se dedica ao desenvolvimento contínuo, acompanhando as inovações do mercado e a evolução das tecnologias automotivas. Seu portfólio de pneus e peças é reconhecido por sua durabilidade, performance e segurança, atributos essenciais para garantir o sucesso em pistas de corrida ao redor do mundo.

Para conhecer mais sobre a AG Componentes Racing, seus produtos e novidades, acesse o site agcomponentesracing.com.br ou siga no Instagram @agcomponentesracing.